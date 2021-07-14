Российскому полуфиналу Олимпиады быть? Хачанов обыграл Умбера, теперь очередь Медведева

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Уго Умбером и прошел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Матч завершился за 2 часа 32 минуты со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу атлета из России.

За право выйти в финал Олимпиады Хачанов поборется с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Пабло Караньо-Бауста (Испания), которая началась на первом корте, как только там завершилась встреча Хачанова. В этом матче Медведев выступает фаворитом, он посеян под вторым номером, в то время как его соперник — лишь под шестым. В матче третьего круга у российского теннисиста возникли проблемы со здоровьем из-за сильной жары, однако тогда он сумел одержать верх.

Отметим, что Хачанов и Умбер при посеве занимали более низкую иерархию (12-е и 14-е места соответственно), что не помешало французскому теннисисту выбить из турнира молодого грека Стефаноса Циципаса, который был третьей ракеткой Олимпиады.

Во второй части турнирной таблице за право выйти в финал борются фаворит турнира Новак Джокович (Сербия) и японец Кей Нисикори, а также Александр Зверев (Германия) и Жереми Шарди (Франция).