Финал Олимпиады: Хачанов – Зверев. Джокович упустил, возможно, последний шанс на "Золотой шлем"

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио проиграл немцу Александру Звереву (4-й сеяный) за 1 час 54 минуты со счетом 6:1, 3:6, 1:6. В финале Звереву предстоит встретиться с российским теннисистом Кареном Хачановым. Джокович же вскоре должен сыграть в полуфинале микста с Карацевым и Весниной.

Джокович ни разу не выигрывал Олимпиаду. Если бы ему удалось сделать этом сейчас, он собрал бы карьерный «Золотой шлем», — когда теннисист выигрывает за карьеру все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры.

В этом году Джокович также впервые в жизни одержал победу на Открытом чемпионате Франции, в полуфинале обыграв Рафаэля Надаля. Кроме того, он взял Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии, где в финале без особых проблем справился с россиянином Даниилом Медведевым.

На пути в финал будущий соперник немецкого теннисиста Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера, остановившего третьего сеяного Стефаноса Циципаса, а в полуфинале отомстил за второго сеяного турнира, россиянина Даниила Медведева, одержав победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

За третье место на Олимпиаде соответственно сразятся Джокович и Карреньо-Буста.

Отметим, что кроме одиночного турнира Джокович также сыграет в миксте вместе со своей соотечественницей Ниной Стоянович. Это будет полуфинальный матч против российской пары Аслан Карацев — Елена Веснина.