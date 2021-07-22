Промежуточные итоги игр. У России уже 10 золотых медалей на Олимпиаде, а ещё 21 бронза и серебро

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина принесла Олимпийскому комитету России (ОКР) десятую золотую медаль, заняв первое место по стрельбе из пистолета с дистанции в 25 метров. Всего у ОКР уже собрал 31 медаль в разных видах спорта.

Sobesednik.ru подводит промежуточные итоги Олимпийских игр 2020 в Токио и вспоминает, кто из представителей России принес команде трофеи.

Пока ОКР находится на четвертом месте в общекомандном зачете. Перед нами расположились США с 14 золотыми медалями (всего 41 медаль), на втором месте хозяйка Олимпиады Япония — 15 золотых медалей (всего 26), а на первом месте Китай с 16 золотыми медалями (всего 34). Замыкает пятерку Австралия, у которой девять золотых наград и 22 медали в общем.