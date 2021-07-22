Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады по теннису, отомстив за Медведева

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинальном матче Олимпийских игр 2020 в Токио обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, который накануне выбил из турнира первую ракетку России и вторую ракетку мира Даниила Медведева. Итоговый счет встречи 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 19 минут.

Напомним, что накануне Хачанов также обыграл француза Уго Умбера, который перед этим отправил домой третью ракетку турнира Стефаноса Циципаса.

Однако в финале, независимо от исхода второго полуфинала, россиянину предстоит самый сложный матч за весь турнир: его соперником станет либо первая ракетка мира Новак Джокович, у которого в этом году есть все шансы собрать календарный «Золотой шлем», так как он уже выиграл Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон, либо четвертая ракетка турнира немец Александр Зверев.

Отметим, что с начала Олимпиады Джокович не отдал своим соперникам ни одного сета, а матч четвертьфинала против японца Кея Нисикори и вовсе завершил со счетом 6:2, 6:0.