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"Скоро в Конституции пропишут: "Надо еще потерпеть": в Сети раскритиковали Набиуллину за слова о "долгосрочной инфляции"

Глава Центробанка призналась, что инфляция в России будет долгосрочным явлением

Фото: Агентство "Москва"

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.

«Наше население жило во время низкого уровня инфляции очень короткие периоды времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию и рост цен», - отметила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране.

Председатель Банка России также добавила, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.

В соцсетях слова про «долгосрочную инфляцию» вызвали резкий скачок негативных эмоций.

«Путин и Набиуллина не делают акцент на то, что львиная доля в инфляции занимает коррупция. Все инвестиции в реальном секторе экономики сопровождаются переходом на новые инновационные технологии, которые обеспечивают снижение удельных затрат себестоимости, что должно сопровождаться, либо снижением цен, либо их стабилизацией на 10-15 лет. Но в России каждый инвестиционный проект - это коррупция, следовательно, и рост инфляции», - написал читатель.

«Если ее снять с должности и с инфляцией все нормализуется!» - призвал россиянин.

«Она обвалила рубль и ослабила экономику. А деньги выводит в помощь властям», - пишет москвич.

«В коммуналку её жить!» - предложил петербуржец.

«Хорошо не жили - нечего начинать», - считает пенсионер.

 «Так инфляцию уже прописали в конституцию при последних поправках. Скоро туда же запишут фразу: «Надо еще потерпеть», - грустно замечает читатель.

 «Это высказывание напрямую противоречит ст. 75 конституции РФ. Набиуллина не справляется с исполнением ОСНОВНОЙ функции Центробанка», - считает экономист.

«Понятно, что инфляция порождает бедность, зарплаты ведь не растут, а цены как грибы после дождя», - говорит писатель.

«Я бы назвал инфляцию ПОСТОЯННЫМ прогрессирующим явлением», - считает житель столицы.

Теги: #Набиуллина

Рубрика: Общество

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