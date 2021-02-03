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По стопам Навального: Политолог стал фигурантом дела о клевете на ветерана

Рапорт на Федора Крашенинникова был составлен на следующий день после его отъезда из России

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Федор Крашенинников

Против политолога Федора Крашенинникова заведено уголовное дело по статье о клевете. Разбирательство начало управление МВД по городу Екатеринбургу, пишет «Сноб».

Этот процесс копирует претензии, которые были предъявлены оппозиционеру Алексею Навальному и в качестве потерпевшего представлен тот же ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Крашенинникова в личном телеграм-канале следующего содержания:

«Весь этот балаган с участием 93-летнего деда — это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне: в унылую и убогую спекуляцию теми и от имени тех, кто или умер, или не в себе, ради сиюминутной политической выгоды. Нравится это кому-то или нет, но вместе с Путиным уйдет и все вот это ветеранство с трясением орденами в судах»

Пост был опубликован 5 февраля, в день первого заседания по делу Алексея Навального. 

Сам Крашенинников еще 12 июля сообщил о своем отъезде из страны. Рапорт о клевете на политолога был составлен уже на следующий день. 

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