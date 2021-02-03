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Политолог о блокировке 49 сайтов Навального и его сторонников: "Чего так долго ждали?"

Сайт Навального и другие связанные с политиком ресурсы заблокированы. Доступен пока только сайт "Умного голосования"

Фото: Скриншот с сайта Алексея Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционного политика Алексея Навального, а также ещё 48 сайтов, связанных с его бывшими региональными штабами* и сторонниками. Это было сделано в соответствии с решением Генпрокуратуры.

Под блокировку, в частности, попали сайты Фонда борьбы с коррупцией*, Любови Соболь и Олега Степанова. Также заблокированы сайты проектов Навального Росяма, РосЖКХ и сайт связанного с политиком независимого профсоюза «Альянс Врачей». Все они по-прежнему доступны через VPN-сервисы.

Единственным сайтом, связанным с Навальным, который власти пока не заблокировали, остается сайт «Умного голосования», так как это сложнее с технической точки зрения, отмечает соратник оппозиционера Леонид Волков. «Аппспот [площадка, где расположен сайт "Умного голосования"] они теперь блокировать тоже умеют, но это для них труднее, поэтому, нет сомнения, приберегают это ближе к выборам», — пишет политтехнолог. Случившееся он в шутку называет «ночь длинных ножей». Он также обращает внимание, что приложения с сайтом Навального по-прежнему доступны в AppStore и Goolge Play.

Политолог Татьяна Становая, комментируя эту новость, удивляется, что власти тянули с блокировкой так долго: «Меня удивляет только одно — чего так долго ждали, учитывая проехавший каток по всей инфрастуктуре внесистемной оппозиции». При этом она отмечает, что в этом можно увидеть «рутинизацию» борьбы с политической оппозицией, которая, с одно стороны, приведет к ситуации, когда «грести будут всех без особого разбора», а с другой, — к тому, что в этом процессе будет «меньше усердия и эмоций, больше механизации, а значит ошибок».

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом». ФБК и организация "Штабы Навального" объявлены в России экстремистскими организациями и запрещены.

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