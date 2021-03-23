Вчера, в 23:47

Муж Скабеевой о квартирах за 300 миллионов: Это все взято в ипотеку

Участник предстоящих думских выборов Евгений Попов отказывается считать себя падишахом

Фото: Скриншот с видео

Ведущий программы «60 минут» на ВГТРК Евгений Попов прокомментировал телеканалу «Дождь» расследование команды Алексея Навального, опубликованное сегодня в Сети.

Напомним, в нем выяснилось, что Попов, а также его соведущая и жена в одном лице Ольга Скабеева владеют тремя элитными квартирами в Москве. Их общая сумма составляет 305 миллионов рублей.

«Вы забыли очень хорошее слово — ипотека. Вы его очень намеренно забыли, господа. Да, у меня есть ипотечные кредиты, недвижимость, я подал декларации в Центральную избирательную комиссию, где все указано до копейки <…> Но вот эти вот ребятки взяли и все передернули, сделали меня каким-то падишахом»

, – пояснил Попов «Дождю».

При этом телеведущий заверил, что расследователи из команды Навального сильно завысили стоимость этих квартир. 

Одна из авторов расследования Мария Певчих усомнилась, что версия об ипотеке жизнеспособна:

«Если мы берем нормальные ипотечные ставки, это значит, что каждый месяц с того момента, как они уже отдали 50 миллионов, откуда-то взявшихся, они платят еще два с лишним».
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