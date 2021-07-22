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"Как школьник, пытается объяснить, почему двойка": Урбанист разнес зама Собянина за слова о плитке

Илья Варламов уверен, что оправдания Бирюкова о перекладывании плитки не имеют никакого отношения к реальности

Фото: Скришнот // Илья Варламов

Накануне Sobesednik.ru писал, что заммэра Москвы Петр Бирюков объяснил регулярное перекладывание плитки проведением электрокабелей к предприятиям. Урбанист, основатель фонда «Городские проекты» Илья Варламов считает, что это его объяснение — «полнейшая глупость», а сам чиновник находится «в положении школьника, который пытается объяснить родителям, почему двойка». Он также обратил внимание, что во время выступления Бирюков «улыбался», так как ему, видимо, «самому понравилась эта история».

Эксперт объясняет, что на самом деле плитку приходится перекладывать из-за того, что изначально она была положена с нарушением технологий и теперь у мэрии просто нет другого выхода — признать свою ошибку и положить плитку заново они не могут, потому что «боятся ремня» от либеральных СМИ.

«Никто не перекладывает никакую плитку, когда нужно кого-то подключить к электроэнергии — это полнейшая глупость, — объясняет Варламов в разговоре с «Дождем». — Плитка — это как обои, такой верхних декоративный слой. Если бы вы у себя дома неправильно, с нарушением технологий построили стены, у вас будет всегда идти плесень, они будут трескаться (...) и обои всегда будут очень быстро приходить в негодность. Вы можете переклеивать обои раз в полгода, раз в год — от этого проблема не решится».

По мнению урбаниста, единственная возможность для столицы раз и навсегда закончить перекладывать плитку в центре каждые полгода — дождаться нового мэра, который придет и скажет: «Ребята, здесь был косяк, поэтому придется всё перекопать заново».

В качестве примера хорошо положенной плитки в Москве он назвал тротуары возле Совета Федерации и на Тверской улице возле здания городской администрации — там её никто не перекладывает, потому что в этом просто нет необходимости. В некоторых местах в Калининграде, где плитку клали ещё немцы, она лежит по 70-80 лет и не требует замены.

При этом предположения о том, что перекладывание плитки связано исключительно с коррупцией, Варламов отвергает, потому что в масштабах столичного бюджета это «не такие большие деньги» и куда проще было бы воровать, к примеру, на строительстве метро и других капитальных объектов.

«Коррупция безусловно присутствует, но это не ключевой фактор»,

— говорит эксперт, добавляя, что во всем виноваты две вещи: тот факт, что подряды от мэрии каким-то образом достаются неквалифицированным организациям и постоянное желание начальства успеть завершить все работы ко дню города. Подытоживая свой тезис, он описал проблемы мэрии с плиткой словом «разгильдяйство».

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