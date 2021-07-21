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"Уходите в тайгу к бобрам и кабанам": Блогер Варламов врезал противникам вакцинации

Призыв самого популярного урбаниста страны собрал почти 3 тысячи лайков

Фото: Global Look Press

Илья Варламов

Блогер Рустем Адагамов выложил в личном твиттер-аккаунте отрывок обращения своего коллеги Илья Варламова к противникам вакцинации и других медицинских вмешательств в организм человека.

На момент публикации заметки твит с остросоциальным спичем набрал почти 2 800 лайков и 550 ретвитов. Sobesednik.ru приводит расшифровку обращения Варламова с опущением матерных междометий и цензурированием непечатных слов:

– Ты дожил до 2021 года, благодаря медицине и сидишь в интернете и пишешь всякую [ерунду] про экологию, про то, что природа лучше знает, организм сам поборет любые вирусы, а иммунитет вам испортили города, ученые, прививки. А вот от рождения человек такой сильный и здоровый.

Природа создала тебя, чтобы ты прожил 25-30 лет, больше ты природе [вообще] не нужен. Ты в 14-15 лет по меркам природы должен был [позаниматься сексом], расплодиться и сдохнуть, чтоб тебя черви съели. 

У вас продолжительность жизни от 30 до 70 поднялась, чтобы вы могли сидеть в кафе, пить свой [постылый] смузи, сидеть в интернете, своих смартфонах, только благодаря медицине, прививкам и науке.

Посмотрите от чего раньше подыхали люди в 30 лет в неиспорченном химией мире, где не было «е-шек», ГМО и сотовой связи. Посмотрите, какие эпидемии 100-200 лет назад косили людей. И как эти эпидемии человек победил!

Ваши родители до сих пор, я надеюсь, живы только благодаря медицине и благодаря медицине. И вы заходите в интернет и [пишите], что будете дышать ландышами, питаться солнечной энергией, станете био-, эко-, глютен-фри, [отстаньте] от нас, врачи-палачи, мы вас не звали.

[Уходите] в тайгу: там нет ни врачей, ни лекарств, ни дорог. Одни бобры, еноты и дикие кабаны. Живите с ними до ста лет и радуйтесь жизни. [Что] вы забыли в наших городах? А мы здесь разберемся, поставим прививочки, все чипируемся, подключимся к интернету и будем нормально смотреть, как вы с кабанами играете.

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