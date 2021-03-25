Очередной медик призналась, что сливала вакцины от ковида в раковину

В городе Томске 63-летняя сотрудница медучреждения за деньги вносила ложные сведения о вакцинации горожан в единую здравоохранительной систему. Об этом пишет «СПИД.центр» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Заказчики просили медика по факту не делать им прививку. Неиспользованные дозы женщина сливала.

Похожий инцидент ранее произошел в Калининграде, где женщина призналась, что за 1500-3000 рублей поступала так же. Но если в Калининграде мошенницу судят за подделку документов, то в Томске дело возбуждено по статье о присвоении чужого имущества в крупном размере.

Ранее Sobesednik.ru писал о похожей истории из Чечни, где не только наказали торговца фальсифицированными сертификатами о вакцинации, но также установили его заказчиков. Всех их заставили сделать настоящую прививку от коронавируса под угрозой уголовного разбирательства.