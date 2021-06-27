Сотрудница больницы рассказала, как выливала вакцину от COVID-19 в раковину
В Калининграде более 20 человек числятся привитыми, хотя их порции “Спутника Лайт” плавают в канализации
Правительство изменило планку для достижения коллективного иммунитета от коронавируса. Привести модель вакцинации к новым стандартам потребовал от Роспотребнадзора и Минздрава премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь, чтобы достичь коллективного иммунитета, должны быть привиты не менее 80-90% населения, невосприимчивого к вирусу, передает «Коммерсантъ».
Эксперты уже говорят о недостижимости поставленных целей. К тому же, по сей день фиксируются случаи фальсификаций в прививочной кампании.
Например, в Калининграде полиция задержала старшего администратора одной из больниц. По версии правоохранителей, женщина за вознаграждение от 1 500 до 3 500 рублей продавала ложные сертификаты о проведении вакцинации препаратом «Спутник Лайт».
«Вакцину сама в раковину сливала, а в документах писала, что люди провакцинированы»
, – призналась женщина на кадрах оперативной съемки МВД.
В областном правительстве уже осудили поступок подозреваемой, пишет «Новый Калининград».
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