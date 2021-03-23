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В Москве завели более 40 дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19

За подделку медицинских документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет

Фото: Дмитрий Мальтера

С начала 2021 года полиция Москвы возбудила 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на COVID-19. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — рассказал Васенин.

Как отмечается, за подделку медицинских документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

Сейчас московские полицейские также занимаются пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для посещения ресторанов. Эти случаи появились после введения в столице с 28 июня свободных от коронавируса зон в кафе и ресторанах. Теперь чтобы посетить заведения общественного питания необходимо представить QR-код, который подтверждает вакцинацию гражданина или то, что он официально переболел коронавирусом не более полугода назад, также код можно получить при наличии ПЦР-теста, полученного не более трех дней назад. 

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