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47 дел о поддельных сертификатах рассмотрят в столичных судах

Всего в материалах фигурируют 12 частных и государственных медучреждений

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Руководитель столичного и подмосковного Росздравнадзора Роман Курынин сообщил, что все поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции будут аннулированы. Об этом Курынин заявид в интервью «Известиям».

Всего в судах Москвы и региона будут рассмотрены 47 дел о продаже поддельных сертификатов. Часть дел касаются массовых случаях сбыта фальсифицированных документов. Обвиняемые проходят по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Всего в материалах фигурируют 12 частных и государственных медучреждений.

Большинство продавцов были выявлены при содействии Роздрава с правоохранителями или по наводкам граждан.

Сейчас существую два вида подделок: бумажные сертификаты и внесенные недобросовестными сотрудниками в базу. Во всех случаях удается аннулировать документы.

Работодатель, которому был предоставлен фальшивый документ, будет оповещен о поступке сотрудника. Сам сотрудник может тоже пойти под суд за использование поддельного сертификата.

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