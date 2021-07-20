В Грудинине оказалось многовато "навальнятины". Итоги недели
Грудиниа сняли, расследования об унитазах, ковиде и пиаре, текст Сафронова. Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели
Прошедшая неделя оказалась наполнена самыми разными событиями, начиная от ставших привычными репрессий до опоздавшей на год Олимпиады, журналистских расследований и даже некоего подобия административной реформы с раздачей федеративных округов вице-премьерам.
О некоторых же новостях и вовсе сложно рассуждать всерьез. К примеру, испугавшаяся мигрантов Литва пытается замотать границу с Беларусью колючей проволокой, которой к тому же ещё и не хватает. Проволоку по дружбе обещали выделить в Эстонии, но мы не удивимся, если для её производства где-то далеко уже переплавляют кабели спецсвязи нашего Минобороны — кто-то на полном серьезе просто залез в канализацию в центре Москвы и срезал почти полкилометра стратегических коммуникационных линий.
Это, к слову, расценивают максимум как кражу, пока независимое издание The Insider* и ещё пять журналистов признают «иностранными агентами» за то, что они просто делали свою работу. В результате The Insider* пошел по стопам «Радио Свобода»* и продемонстрировал сознательный правовой нигилизм, отправив РКН по известному адресу и заявив, что дальше будет жить по законам Латвии и в строгом соответствии со здравым смыслом (а это исключает соблюдение закона об «иностранных агентах»).
Ровно наоборот поступила «Команда 29», которую, как оказалось, силовики по какой-то своей логике спутали с чешской организацией, признанной в России «нежелательной», — опытные юристы, рассмотрев в мыслях правоохранителей столь странный полет фантазии, сразу же объявили о роспуске организации и удалили отовсюду свои подкасты, видео, памятки и тексты.
С одной стороны, это большая потеря для всех нас, но с другой, юристы и журналисты из правозащитного объединения могут в будущем создать новый контент уже без риска отправиться за решетку, а это не может не радовать. Впрочем, зарекаться, по известной поговорке, не стоит.
Хотя качественный контент можно создавать и из СИЗО, как это делает обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов. Уже больше года он провел в застенках и теперь написал статью о том, как в реальности ФСБ придумывает такие дела, ради премий и новых звездочек отправляя в колонии пожилых ученых, бизнесменов и просто случайных людей.
То, что дела о шпионаже и госизмене чаще всего высосаны из пальца, а подвести под них можно любого, широко известно уже давно, но в узких кругах. Теперь же колонку человека реально живущего в этом аду включили и в кремлевский дайджест: её напечатали и опубликовали «Ведомости». Хотя, спустя менее чем сутки, с сайта она пропала, причем обставили это с какой-то нелепой DDoS-атакой и падением всего ресурса — удивился этому цирку даже разваливший газету экс-главред Андрей Шмаров.
Но пока не все журналистские материалы в стране постигла участь колонки Сафронова, можно внимательно изучить, как «Медуза»*, «Медиазона» и «Холод» вместе с Сергеем Шпилькиным препарировали ковидные QR-коды, написав, что в них зашита статистика Минздрава и переболели на самом деле 29 млн, а вовсе не шесть. В материале нашлись важные недочеты — на них в своем ответе и указало министерство. Но, так как нормальных объяснений там давать не стали, сомнений особо не уменьшилось, особенно учитывая слова Пескова, назвавшего материал «компиляцией непонятно чего». «Чушь, муть, компот» — по классику.
В это время «МБХ Медиа» нашли многомиллиардную стройку какого-то спортивно-оздаровительного комплекса возле резиденции Путина в его любимом «Ново-Огареве», хотя после дворца в Геленджике это уже особо никого не впечатлило.
Не то что золотой унитаз очередного главы ГИБДД Ставрополья. Но даже в этой истории россиян, кажется, уже совсем не смутило, что он организовал целую мафию в рядах МВД (привет Колокольцеву) — куда веселее ведь поражаться диковинному интерьеру неожиданно напоминающему обстановку в одном апарт-отеле. К слову, любитель лепнины «маркиз» Сафонов тоже вполне бы мог сказать:
«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда».
И не соврал бы (а тут привет Ротенбергу).
Есть на этой неделе и повод передать привет спикеру ГД Вячеславу Володину, в очередной раз попавшему под прожекторы команды Навального. Суть их расследования была даже не в недвижимости и бизнесах, которых хватает и у мамы и у неформальной жены, а скорее в том, как депутат бесконечно пиарится в родной Саратовской области (куда летает за 75 млн в год) за счет бюджета и «благотворительности» госкомпаний. Если бы они так активно сбрасывались и по другим поводам, глядишь, набрали бы и миллиард для трансляции видео с избирательных участков. Но не судьба.
Да и ЦИК занят совсем другим: не обращает внимания на то, как депутату Резнику откровенно не дают подать документы, посадив под домашний арест, или рассказывает, что никак не может повлиять на кандидатов-двойников, которые в Питере массово меняют имена и фамилии лишь бы стать Борисом Вишневским.
Но главным номером в программе Центризбиркома было исключение из федерального списка КПРФ шедшего под третьим номером бизнесмена Павла Грудинина, известного ещё по президентским выборам 2018 года, где оказался непозволительно популярным и за это поплатился подпорченной репутацией и благополучием своего бизнеса.
Грудинин в списке КПРФ был для власти страшен, но недопущенный до выборов Грудинин может оказаться чуть ли не страшнее. Сняв его, Кремль сделал самострел, откровенно сказав протестному электорату, за кого ставить галочку 19 сентября. Теперь КПРФ для очень широких масс официально гонима и при правильных акцентах во время кампании может знатно подпортить «Единой России» жизнь одним фактом своего существования.
Хотя понять логику Кремля тоже можно, ведь Грудинин — это вам не Зюганов. Взять хоть совхоз — «имени Ленина» — явно же революционно настроенный. Был бы имени Сталина — комар бы носа не подточил. Да и пока лидер КПРФ наперегонки с Явлинским ругает «навальнятину», Грудинин сразу после недопуска идет в студию «Дождя» и говорит, что поддерживает «Умное голосование», а Алексея Навального считает политическим заключенным. Не верите? Вот дословно:
«Я убежден в том, что его [Навального] посадили не за [правонарушения]. Я убежден в том, что это абсолютная политика. Он говорил правду, наверно, потому что если бы он говорил неправду, его посадили бы за клевету. А ведь никто за клевету его не посадил».
На публичное отречение похоже? Нет. Ну и как после такого человека в Думу пускать? Так что технологам из АП тут не позавидуешь.
Но если что, они всегда могут обратиться в Генпрокуратуру — она наверняка придумает, как обвинить в недопуске Грудинина Украину, ведь, как следует из их иска в ЕСПЧ, она виновата вообще во всем, включая сбитый Boing MH17 и аннексию Крыма.
Странно, что не обвинили Зеленского в допинг-скандале 2014 года, лишившего Россию права на участие в Олимпиадах. Но, кажется, позора наших атлетов на фоне провалившейся по всем фронтам Олимпиады в Токио никто даже и не заметил. Остается только надеяться, что этот «успех» не сподвигнет наших фээсбэшников повторить соревнования по подмене мочи. Впрочем, гарантий никаких – ведь зачем это делали в первый раз никто так и не понял.
*Включены Минюстом РФ в реестр СМИ – иностранных агентов
Теги: #Грудинин, #Иван Сафронов, #КПРФ, #Выборы в Госдуму, #еспч, #Украина, #Олимпиада, #Володин, #Шпионаж
Рубрика: Политика