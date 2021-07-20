В Грудинине оказалось многовато "навальнятины". Итоги недели

Прошедшая неделя оказалась наполнена самыми разными событиями, начиная от ставших привычными репрессий до опоздавшей на год Олимпиады, журналистских расследований и даже некоего подобия административной реформы с раздачей федеративных округов вице-премьерам.

О некоторых же новостях и вовсе сложно рассуждать всерьез. К примеру, испугавшаяся мигрантов Литва пытается замотать границу с Беларусью колючей проволокой, которой к тому же ещё и не хватает. Проволоку по дружбе обещали выделить в Эстонии, но мы не удивимся, если для её производства где-то далеко уже переплавляют кабели спецсвязи нашего Минобороны — кто-то на полном серьезе просто залез в канализацию в центре Москвы и срезал почти полкилометра стратегических коммуникационных линий.

Это, к слову, расценивают максимум как кражу, пока независимое издание The Insider* и ещё пять журналистов признают «иностранными агентами» за то, что они просто делали свою работу. В результате The Insider* пошел по стопам «Радио Свобода»* и продемонстрировал сознательный правовой нигилизм, отправив РКН по известному адресу и заявив, что дальше будет жить по законам Латвии и в строгом соответствии со здравым смыслом (а это исключает соблюдение закона об «иностранных агентах»).

Ровно наоборот поступила «Команда 29», которую, как оказалось, силовики по какой-то своей логике спутали с чешской организацией, признанной в России «нежелательной», — опытные юристы, рассмотрев в мыслях правоохранителей столь странный полет фантазии, сразу же объявили о роспуске организации и удалили отовсюду свои подкасты, видео, памятки и тексты.

С одной стороны, это большая потеря для всех нас, но с другой, юристы и журналисты из правозащитного объединения могут в будущем создать новый контент уже без риска отправиться за решетку, а это не может не радовать. Впрочем, зарекаться, по известной поговорке, не стоит.

Хотя качественный контент можно создавать и из СИЗО, как это делает обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов. Уже больше года он провел в застенках и теперь написал статью о том, как в реальности ФСБ придумывает такие дела, ради премий и новых звездочек отправляя в колонии пожилых ученых, бизнесменов и просто случайных людей.

То, что дела о шпионаже и госизмене чаще всего высосаны из пальца, а подвести под них можно любого, широко известно уже давно, но в узких кругах. Теперь же колонку человека реально живущего в этом аду включили и в кремлевский дайджест: её напечатали и опубликовали «Ведомости». Хотя, спустя менее чем сутки, с сайта она пропала, причем обставили это с какой-то нелепой DDoS-атакой и падением всего ресурса — удивился этому цирку даже разваливший газету экс-главред Андрей Шмаров.

Но пока не все журналистские материалы в стране постигла участь колонки Сафронова, можно внимательно изучить, как «Медуза»*, «Медиазона» и «Холод» вместе с Сергеем Шпилькиным препарировали ковидные QR-коды, написав, что в них зашита статистика Минздрава и переболели на самом деле 29 млн, а вовсе не шесть. В материале нашлись важные недочеты — на них в своем ответе и указало министерство. Но, так как нормальных объяснений там давать не стали, сомнений особо не уменьшилось, особенно учитывая слова Пескова, назвавшего материал «компиляцией непонятно чего». «Чушь, муть, компот» — по классику.