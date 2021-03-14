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"Мы сражались до последнего": Депутату Резнику пришлось отказаться от участия в выборах

Питерский депутат Максим Резник не сможет пойти на выборы. Следователь лишил его вариантов зарегистрироваться

Фото: Максим Резник

Депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник не пойдет на перевыборы, потому что не имеет возможности подать документы для регистрации в ЦИК из-за домашнего ареста и отказа следователя пустить к нему нотариуса.

Чтобы принять участие в выборах, Резнику нужно подать документы и собрать подписи, потому что партия «Яблоко» отказала ему в выдвижении. Нотариус мог бы оформить доверенность депутата, но следователь уже дважды отказался допускать его до Резника, поэтому политик принял решение отказаться от гонки, в которой уже не сможет принять участие: «В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное (...) Мы сражались до последнего», — говорит он. Политик уверен, что нежелание следователя позволить ему зарегистрировать является прямым нарушением его конституционного права.

По мнению Резника, уголовное дело о наркотиках возбуждено против него с единственной целью не пустить на выборы. Он полагает, что такая инициатива исходит лично от губернатора Петербурга Александра Беглова: «Трусы не терпят критики, не терпят несогласия, а поскольку не могут победить честным путем — прибегают к репрессиям. Уголовное дело и арест на следующий день после назначения выборов говорят сами за себя».

Напомним, что правоохранительные органы связали депутата Резника к уголовного делу из-за наркотических веществ якобы найденных в банке из-под жвачки у его дальнего родственника Ивана Дорофеева. Мать молодого человека рассказывала журналистам, что от её сына пытаются получить показания против Резника. Сам депутат свою причастность к незаконной деятельности полностью отрицает.

Депутат Резник является депутатом питерского Закса уже более 10 лет. Сперва он избирался туда как кандидат от «Яблока», а после возникновения разногласий с руководством партии представлял «Партию Роста». Он активно поддерживал деятельность оппозиционного политика Алексея Навального и многократно высказывался о нем с трибуны городского парламента.

Рубрика: Политика

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