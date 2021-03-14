"Мы сражались до последнего": Депутату Резнику пришлось отказаться от участия в выборах
Питерский депутат Максим Резник не сможет пойти на выборы. Следователь лишил его вариантов зарегистрироваться
Депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник не пойдет на перевыборы, потому что не имеет возможности подать документы для регистрации в ЦИК из-за домашнего ареста и отказа следователя пустить к нему нотариуса.
Чтобы принять участие в выборах, Резнику нужно подать документы и собрать подписи, потому что партия «Яблоко» отказала ему в выдвижении. Нотариус мог бы оформить доверенность депутата, но следователь уже дважды отказался допускать его до Резника, поэтому политик принял решение отказаться от гонки, в которой уже не сможет принять участие: «В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное (...) Мы сражались до последнего», — говорит он. Политик уверен, что нежелание следователя позволить ему зарегистрировать является прямым нарушением его конституционного права.
По мнению Резника, уголовное дело о наркотиках возбуждено против него с единственной целью не пустить на выборы. Он полагает, что такая инициатива исходит лично от губернатора Петербурга Александра Беглова: «Трусы не терпят критики, не терпят несогласия, а поскольку не могут победить честным путем — прибегают к репрессиям. Уголовное дело и арест на следующий день после назначения выборов говорят сами за себя».
Напомним, что правоохранительные органы связали депутата Резника к уголовного делу из-за наркотических веществ якобы найденных в банке из-под жвачки у его дальнего родственника Ивана Дорофеева. Мать молодого человека рассказывала журналистам, что от её сына пытаются получить показания против Резника. Сам депутат свою причастность к незаконной деятельности полностью отрицает.
Депутат Резник является депутатом питерского Закса уже более 10 лет. Сперва он избирался туда как кандидат от «Яблока», а после возникновения разногласий с руководством партии представлял «Партию Роста». Он активно поддерживал деятельность оппозиционного политика Алексея Навального и многократно высказывался о нем с трибуны городского парламента.
Рубрика: Политика