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"Я ничего не понял": Песков не сумел разобраться в расследовании о QR-кодах

Читал, не понял, но осуждаю. Песков прокомментировал расследование, по которому в России ковидом переболели 29 млн

Фото: Global Look Press // Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что прочитал расследование «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» о возможных 29 миллионах переболевших ковидом в России — причем в изложении «Медузы», которая признана «иностранным агентом», — но ничего в нем не понял. Он считает, что это «компиляция» и не стоит опираться на данные журналистов.

«Я ничего не понял из того, что там написано. Это какая-то компиляция просто непонятно чего. Это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность,

сказал представитель Кремля. — Ну совсем непонятная. Я даже не берусь ее комментировать и не хочу».

В расследовании предполагалось, что нумерация выдаваемых властями QR-кодов основывается на порядковом номере человека в базе Минздрава, где, по мнению журналистов, данные о заболевших ковидом хранятся последовательно и без пропусков.

Ранее сегодня публикацию прокомментировали в самом Минздраве, где, впрочем, не стали пытаться детально объяснять, как устроена их закрытая база, но заверили, что нумерация в ней вовсе не сквозная, а основана на нелинейной многофакторной последовательности, а люди, которые в неё включены, являются не только переболевшими ковидом, но и представителями иных категорий.

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