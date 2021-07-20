СМИ: Номера сертификатов о выздоровлении превысили отметку 29 млн, хотя переболевших – 6 млн

Признанная Минюстом СМИ-иноагентом «Медуза», издания «Холод» и «Медиазона» изучили алгоритмы подготовки документов для граждан, которые приняли участие в вакцинации или переболели коронавирусом.

Для этого журналисты обработали большое количество документов, включая единый реестр сертификатов. Самый свежий сертификат, который обработали в «Медузе» имел порядковый номер 27 300 000. Он был выдан в июне. Анонимный источник, связанный с работой реестра, подтвердил, что это число подлинно. В июле номера этих сертификатов превысили отметку в 29 миллионов.

СМИ обращают внимание, что эти номера присваиваются по порядку, хотя с начала эпидемии официальная статистика оперштаба к сегодняшнему дню говорит о 6 миллионах заболевших.

«В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85 места на первое, опередив все остальные наиболее пострадавшие от коронавируса страны», – говорится в расследовании российских журналистов.

Но если человек заражается повторно, то под этот случай заводится вторая запись. К тому же, у регионов нет строгих правил, как делать записи в эти реестре. Вероятно, в нем могут быть и сомнительные случаи ОРВИ, на деле не связанные с ковидом.

Также регистр теряет свою актуальность из-за того, что в случае, если диагноз Covid-19 не подтверждается, то порядковый номер освобождается и присваивается новому заболевшему.

Согласно статистике Минздрава, в 2020 году выявляемость пневмоний выросла в пять раз: с 580 тысяч до 2,7 миллиона случаев. А смертность от пневмонии выросла на 140%. Выше всего она была в регионах с официально низкой статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией.