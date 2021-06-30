В РФ предложили ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от прививки

Общественники предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

Письмо с соответствующим предложением на имя министра юстиции Константина Чуйченко направил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.

По его словам, многие граждане отказываются прививаться, а также распространяют неподтвержденные сведения об опасности, с которой якобы связана вакцинация. Петров подчеркнул, что сообщения о медиках, которые отговаривают пациентов от прививки, «вдвойне обескураживают».

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», – указано в письме. Петров также выражает уверенность в том, что подобные меры позитивно повлияют на ответственное отношение россиян к вакцинации и искоренят «недопустимые явления» в стране.

Ранее в России предложили ввести дополнительные выходные для граждан, которые решили сделать прививку от коронавируса.