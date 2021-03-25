В России предложили давать дополнительные выходные привившимся от COVID-19

Сенатор Татьяна Кусайко предложила давать по два дополнительных выходных дня тем, кто привился от коронавируса. Об этом она сообщила РИА Новости.

Как рассказала парламентарий, в последнее время молодое трудоспособное население все чаще заболевает COVID-19, при этом у кого-то он проходит тяжело, поэтому «необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию».

«Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», – заявила Кусайко.

Она подчеркнула, что иногда после прививки может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. Сенатор считает, что в таком случае лучше остаться дома.

Она также отметила важность предложения о введении пособия за вакцинацию для пенсионеров, для чего необходимо изучить возможности бюджета.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая коронавируса. В последний раз показатель ниже этого был лишь 14 июля, после чего число заболевших в день превышало 25 тысяч человек. При этом выздоровевших также меньше — 18 764, число летальных исходов сегодня тоже демонстрирует снижение — 719 человек против 764 накануне.