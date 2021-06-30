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В России впервые за пять дней меньше 25 тысяч заболевших. Москва тоже идет вниз

Россия и Москва идут вниз. Рост заражений в Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, в Крыму и Красноярском крае

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая коронавируса. В последний раз показатель ниже этого был лишь 14 июля, после чего число заболевших в день превышало 25 тысяч человек. При этом выздоровевших также меньше — 18 764, число летальных исходов сегодня тоже демонстрирует снижение — 719 человек против 764 накануне.

В Москве болезнь продолжает идти на спад: за день коронавирус обнаружен лишь у 4 007 человек — это минимальный показатель за последний месяц. В конце июня он был почти вдвое выше. При этом число выписанных больных ковидом — 7 665 человек, а вот число смертей от инфекции пока на прежнем уровне — 103 случая.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 1 938 новых случаев, выписали 1 298 человек. Болезнь унесла жизни 102 человек.

В Подмосковье ситуация стабильная — 2 504 новый случая, 2 049 выздоровевших и 22 летальных исхода.

По-прежнему более 500 заболевших за сутки в Нижегородской области (531 человек). Там выписали 398 человек, а умерли 27. Близки к этой отметке Свердловская (485 зараженных) и Воронежская (485) области, а также Красноярский край (492). В последних трех регионах наблюдается тенденция к росту.

Рост, в частности, фиксируется в Ростовской области (340 новых случаев), в Пермском крае (407) и в Крыму (405).

В Туве, где введен жесткий локдаун, по-прежнему 194 новых случая в сутки.

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