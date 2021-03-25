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Вирусолог объяснил причину высокой смертности от "Дельта"-штамма COVID-19 в России

Люди стали реже носить маски, из-за чего заражающая доза стала выше, вместе с этим выросла и степень поражения организма

Фото: Global Look Press

Индийский штамм «Дельта», который сейчас охватил всю Россию, в 100 раз быстрее размножается в организме заразившихся, чем первоначальный вариант, также роль в высокой смертности сыграло и то, что люди стали реже носить маски. Из-за этого заражающая доза стала выше, а исходная степень поражения организма больше. Об этом сообщил «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, из-за более мощного размножения вирусы варианта «Дельта» поражают больше клеток и организму труднее с ним бороться. 

«В 90% случаев от ковида умирают всё-таки возрастные люди — старше 60 лет. Я думаю, что здесь еще роль сыграло то, что в отличие, например, от мая, июня и июля прошлого года люди намного реже носят маски — в результате заражающая доза выше, и из-за этого исходная степень поражения организма больше», – заявил он. 

Нетесов отметил, что в Великобритании, в которой процент вакцинированных людей уже больше 60%, тоже выросли показатели смертности и заболеваемости. Возможная причина этого в том, что в некоторых графствах отменили масочный режим. Это привело к тому, что люди, у которых после вакцинации не успели сформироваться антитела, оказались в зоне риска.

Ученый подчеркнул, что новый штамм еще мало изучен, но фактом является то, что вариант «Дельта» в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся. «Это известно по данным не одной страны, поэтому заболеваемость растет даже в государствах с высоким уровнем вакцинации», – добавил он.

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