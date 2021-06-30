Mash: У певицы МакSим отказывает одно легкое. Начинается сердечная недостаточность

Состояние находящейся в одной из московских больниц российской певицы Марины Максимовой (известна под сценическим псевдонимом МакSим) стремительно ухудшается. Сперва исполнительница была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а теперь, по данным Telegram-канала издания Mash, у нее полностью отказывает правое легкое.

«По данным рентгена, правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ», — говорится в сообщении издания. Источник данных не приводится.

Всё это, как пишет Telegram-канал, негативно сказывается на работоспособности сердца певицы. По их информации, его левый отдел сейчас больше чем должен быть, что говорит о возможном развитии левожелудочковой сердечной недостаточности. По сути это означает неспособность сердца перекачивать объем крови, который необходим для обеспечения метаболических потребностей организма человека. Эта дисфункция действительно часто связана с болезнями легких.

Напомним, что МакSим изначально была госпитализирована с коронавирусом. Её организм, в том числе, был ослаблен пережитой несколько лет назад аварией. В результате у исполнительницы начались серьезные осложнения и обширное поражение легких. Врачи подключили её к ИВЛ и ввели в искусственную кому. Затем её подключили к ЭКМО.

Дополнение. РИА Новости в своем Telegram-канале сообщают, что певица «остаётся в стабильно тяжелом состоянии». Об этом агентству сообщил неназванный представитель МакSим.