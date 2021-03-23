Шансы МакSим – 2%: Журналист, снявший фильмы о пандемии, обосновал важность вакцинации

Журналист телеканала RT Антон Красовский в эфире «Прямого эфира» у Андрея Малахова оценил шансы певица МакSим на выживание.

Напомним, что певица находится с обширным поражением легких на фоне коронавируса в стационаре. С аппарата искусственной вентиляции ее перевели на аппарат ЭКМО (для насыщения крови кислородом).

Журналист, который снимал серию фильмов о пандемии коронавирусной инфекции (в том числе из «красной» зоны госпиталей), отметил, что выживаемость пациентов после перевода на ЭКМО – порядка 2%.

«То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет»

, – заявил Красовский.

Антон Красовский был добровольцем клинический исследований вакцины «Спутник V». Он отметил, что переболел коронавирусом лишь спустя полгода после того, как был введен препарат.

«Ни одна вакцина в мире, включая вакцину “Спутник V” не дает вам стопроцентной гарантии от инфицирования. Но! Любая вакцина дает вам две вещи. Это практически стопроцентная гарантия от смерти или от тяжелого течения заболевания. А второе – поголовная вакцинация дает вам популяционный иммунитет. И таким образом вы обеспечиваете не только себя, но и своих родственников, своих близких, своих соседей от этой самой болезни», – объясняет Красовский.

Журналист отметил, что коронавирус его промучал всего два дня: «Это была легкая простуда, без кашля. Две недели я тупо сидел на карантине, мне нечем было заняться, я был абсолютно здоровым человеком. И это произошло только благодаря вакцине».

На вопрос Андрея Малахова, почему с такими аргументами люди не спешат на прививку, Красовский ответил:

«Потому что идиоты»