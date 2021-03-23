Сегодня, в 14:39

Шансы МакSим – 2%: Журналист, снявший фильмы о пандемии, обосновал важность вакцинации

Антон Красовский отметил, что спустя полгода после прививки он заболел ковидом и проболел только два дня

Фото: Скриншот с видео на YouTube

МакSим

Журналист телеканала RT Антон Красовский в эфире «Прямого эфира» у Андрея Малахова оценил шансы певица МакSим на выживание.

Напомним, что певица находится с обширным поражением легких на фоне коронавируса в стационаре. С аппарата искусственной вентиляции ее перевели на аппарат ЭКМО (для насыщения крови кислородом).

Журналист, который снимал серию фильмов о пандемии коронавирусной инфекции (в том числе из «красной» зоны госпиталей), отметил, что выживаемость пациентов после перевода на ЭКМО – порядка 2%.

«То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет»

, – заявил Красовский.

Антон Красовский был добровольцем клинический исследований вакцины «Спутник V». Он отметил, что переболел коронавирусом лишь спустя полгода после того, как был введен препарат.

«Ни одна вакцина в мире, включая вакцину “Спутник V” не дает вам стопроцентной гарантии от инфицирования. Но! Любая вакцина дает вам две вещи. Это практически стопроцентная гарантия от смерти или от тяжелого течения заболевания. А второе – поголовная вакцинация дает вам популяционный иммунитет. И таким образом вы обеспечиваете не только себя, но и своих родственников, своих близких, своих соседей от этой самой болезни», – объясняет Красовский.

Журналист отметил, что коронавирус его промучал всего два дня: «Это была легкая простуда, без кашля. Две недели я тупо сидел на карантине, мне нечем было заняться, я был абсолютно здоровым человеком. И это произошло только благодаря вакцине».

На вопрос Андрея Малахова, почему с такими аргументами люди не спешат на прививку, Красовский ответил:

«Потому что идиоты»
Персона
Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 2 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 5 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 5 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Культура и ТВ 2 минуты назад

"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"

Туризм 27 минут назад

Хозяйку отеля в Анапе оштрафовали за выселение лесбиянок

Шоу-бизнес 30 минут назад

Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

Шоу-бизнес 32 минуты назад

Айза и Гуф снова вместе?

Шоу-бизнес 45 минут назад

"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

Шоу-бизнес 1 час назад

Стас Барецкий: Я готов бесплатно отдать МакSим место на Ваганьковском кладбище

Шоу-бизнес 1 час назад

"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Шоу-бизнес 5 часов назад

Внук Ротару шокировал ее фанатов

Туризм 8 часов назад

Дневник отдыхающей: День базарный

Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой

Культура и ТВ 23 часа назад

Антон Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой о Сталине

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?

Культура и ТВ 1 день назад

Легендарный "1984" в необычном виде

Шоу-бизнес 1 день назад

Лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов находится в реанимации из-за COVID-19

Туризм 1 день назад

"Вы там совсем в край обнаглели?" Россияне возмутились пляжем для вакцинированных в Сочи

Шоу-бизнес 1 день назад

Гоген Солнцев: Нашим консервативным звездам стоит брать пример с Моргенштерна!

Шоу-бизнес 1 день назад

Вера Сотникова из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика