"Давай девочка, дыши": россияне в панике из-за ухудшения состояния певицы Максим

Известная российская певица Марина Абросимова, более знакомая широкой публике под сценическим псевдонимом МакSим, уже 10 дней находится в больнице, а многочисленная армия ее поклонников остается в серьезнейшем напряжении из-за постоянного ухудшения состояния артистки.

Так, еще 11 июня исполнительница почувствовала себя плохо, хотя тест на коронавирус показал отрицательный результат. Как бы там ни было, но уже спустя 5 дней ей понадобилась госпитализация, в ходе которой медики выяснили, что у артистки поражено 40% легких. Причем это поражение продолжало расти, самой МакSим при этом стало сложно дышать самостоятельно, ей понадобилась помощь аппарата искусственной вентиляции легких. А 19 июня врачи и вовсе шокировали многочисленную публику, переживающую за судьбу певицы, сообщив о решении ввести ее в искусственную кому.

С тех пор лучше артистке не становится. Более того, сегодня Telegram-канал RT со ссылкой на представителей знаменитости сообщил, что процент поражения легких Марины Абросивомой вырос до 75%. В результате ее перевели в группу «КТ-4», куда попадают только пациенты с самой большой площадью поражению ключевого органа системы дыхания. При этом диагноз «коронавирус» у нее до сих пор не подтвержден.

На фоне столь тревожных новостей, которые приходят из медучреждения, где лежит звезда российской эстрады и от ее представителей, армия сопереживающих за здоровье исполнительницы начала активно прирастать, теперь о ее судьбе волнуются уже не только преданные фанаты, но и обычные россияне, всячески желающие артистке выздоровления в социальных сетях.

«Вот ведь зараза какая этот коронавирус. Держись и борись»;

«Пусть выздоравливает, у неё двое детей кажется»;

«Выживет. У многих и больший процент поражения был... Ничего, оклемались. Выздоравливай»;

«Давай девочка, дыши»;

«Здоровья. Одна из немногих на нашей эстраде, от кого не тошнит»;

«Что-то затянулась у неё черная полоса, сглазили наверное. Борись и не сдавайся!» – пишут россияне.