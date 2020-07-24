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Певица МакSим по-прежнему в искусственной коме из-за ковида. Улучшений нет

Представитель певицы МакSим рассказа о её состоянии. Она уже почти неделю лежит в коме на ИВЛ. Улучшений нет

Фото: из личного архива // Марина Абросимова

Популярная исполнительница Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об это пишет РИА Новости со ссылкой на неназванную представителя певицы.

По информации агентства, ей состояние остается стабильным, но улучшений пока не наблюдается. «Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения», — говорит собеседник издания.

Напомним, что МакSим была госпитализирована в одну из московских больниц неделю назад с 40% поражение легких из-за коронавируса. Медики ввели певицу в искусственную кому. 

Её ПЦР-тест давал отрицательный результат на ковид. Новых тестов ей не делали, так как клиническая картина врачам ясна. Представители актрисы отмечали, что её положение осложняется последствиями пережитой пару лет назад аварии, после которой её организм до сих пор не восстановился до конца.

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