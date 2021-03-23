Сахмеев Владимир
Вчера, в 14:05

"Еще споем вместе!": Сборная России по футболу поддержала певицу МакSим, введеную в кому

Хит исполнительницы давно хором исполняют фанаты футбола по всей России

Фото: Коллаж из скриншота с YouTube и Twitter @TeamRussia

Официальный аккаунт сборной России по футболу опубликовал видеозапись, снятую во время Чемпионата мира в Москве в 2018 году. Тогда вечером в центре Москвы плотная толпа граждан подпевала словам песни певицы МакSим «Знаешь ли ты?

Так команда решила поддержать исполнительницу Марину Максимову, которая сейчас введена в искусственную кому из-за проблем с дыханием и риска не вынести осложнения болезни.

В спортивном сообществе эта песня сначала стихийно стала неофициальным гимном команды «Спартак», а после ее начали хором напевать и фанаты других команд на совместных встречах.

Более недели назад у MакSим появились симптомы простуды. Клиническая картина говорит о заражении коронавирусом, у певицы поражены 40% легких. При этом тесты на ковид дают отрицательный результат.

«МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе»

, – пишет команда сборной.

Представитель певицы сообщил РБК, что сейчас Марина Максимова продолжает находится в коме, но ее состояние стабильно.

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