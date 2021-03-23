"Еще споем вместе!": Сборная России по футболу поддержала певицу МакSим, введеную в кому

Официальный аккаунт сборной России по футболу опубликовал видеозапись, снятую во время Чемпионата мира в Москве в 2018 году. Тогда вечером в центре Москвы плотная толпа граждан подпевала словам песни певицы МакSим «Знаешь ли ты?
Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021
МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE
Так команда решила поддержать исполнительницу Марину Максимову, которая сейчас введена в искусственную кому из-за проблем с дыханием и риска не вынести осложнения болезни.
В спортивном сообществе эта песня сначала стихийно стала неофициальным гимном команды «Спартак», а после ее начали хором напевать и фанаты других команд на совместных встречах.
Более недели назад у MакSим появились симптомы простуды. Клиническая картина говорит о заражении коронавирусом, у певицы поражены 40% легких. При этом тесты на ковид дают отрицательный результат.
«МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе»
, – пишет команда сборной.
Представитель певицы сообщил РБК, что сейчас Марина Максимова продолжает находится в коме, но ее состояние стабильно.
Теги: #ЧМ по футболу – 2018, #футбол, #Шоу-бизнес
Рубрика: Спорт