"Еще споем вместе!": Сборная России по футболу поддержала певицу МакSим, введеную в кому

Так команда решила поддержать исполнительницу Марину Максимову, которая сейчас введена в искусственную кому из-за проблем с дыханием и риска не вынести осложнения болезни.

В спортивном сообществе эта песня сначала стихийно стала неофициальным гимном команды «Спартак», а после ее начали хором напевать и фанаты других команд на совместных встречах.

Более недели назад у MакSим появились симптомы простуды. Клиническая картина говорит о заражении коронавирусом, у певицы поражены 40% легких. При этом тесты на ковид дают отрицательный результат.

«МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе»

, – пишет команда сборной.

Представитель певицы сообщил РБК, что сейчас Марина Максимова продолжает находится в коме, но ее состояние стабильно.