Директор певицы МакSим: На меня нападает паника!

После этой записи певица перестала выходить на связь с подписчиками. 19 июня стало известно, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому, а поражение легких составило 75 процентов. Потом поражение дошло до 80 процентов. Звездную пациентку подключили к ЭКМО – аппарату для экстракорпоральной мембранной оксигенации, чтобы насытить кровь кислородом.

– Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до того момента, когда ее погрузили в сон, – поделилась директор артистки Маргарита Соколова, ее госпитализировали с коронавирусом вскоре после того, как на больничной койке оказалась ее подопечная. – Она была на позитиве, мы друг друга подбадривали... Ее наблюдают лучшие врачи! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы!

«Когда тебя хоронят заранее, будешь долго жить»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что в случае смерти МакSим готов помочь с ее похоронами.

– У нас есть место на Ваганьковском кладбище недалеко от входа. Оно стоит 9–10 миллионов рублей. Я готов отдать его бесплатно. Не вижу ничего плохого в своем заявлении! – сказал нам Барецкий. – Кобзону в свое время тоже при жизни похороны готовили, он сам даже это контролировал. А индусы так вообще с детства воспринимают похороны как часть жизни. Саму МакSим я знаю по ее ранним концертам и корпоративам. Когда плотно сотрудничал с группой «Ленинград», мы постоянно пересекались. Она была прикольной девчонкой. Но в последнее время поменялась внешне, стала спокойной. Я ей желаю скорейшего выздоровления! Примета есть такая: когда тебя хоронят заранее, это значит, что ты будешь долго жить!

Продюсер Олеся Сазыкина, которая в свое время работала на телеканале МУЗ-ТВ, возмущена поведением Барецкого.

– Почему-то сейчас все пытаются похоронить МакSим, – сетует Олеся в беседе с «ЖГ». – Я пересекалась с Мариной очень давно. Ничего плохого и ничего хорошего не могу про эту девочку сказать. Насколько мне известно, она всегда вела закрытый образ жизни, у нее мало друзей из шоубизнеса. Она сама признавалась в алкогольной зависимости. Будем надеяться, что это испытание она пройдет и вернется к своим двум дочерям!