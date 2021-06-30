Аналитик рассказал, что не так с расследованием о 29 млн переболевших ковидом россиян

Аналитик Александр Драган рассказал о том, что верно, а что нет в расследовании «Холода», «Медиазоны» и признанной Минюстом СМИ-иноагентом «Медузы» про то, что в России реально переболело ковидом 29 миллионов человек вместо официальных шести.

«Хотя расследование выглядит впечатляюще и выполнено изящно, а его выводы полностью отвечают тому, что мы и так давно знаем (переболело в разы, а то и на порядок больше, чем попало в официальную статистику), — на деле я вижу с ним несколько крупных проблем», – заявил аналитик на свой странице в Facebook.

По его словам, расследование опирается на данные, собранные на основе сертификатов переболевших в Госуслугах. Изучение их номеров показало, что уже в июне был выписан сертификат с номером 27 миллионов 300 тысяч, а к середине июля номера превысили отметку в 29 миллионов. По таким данным, Россия выходит на первое место по числу случаев коронавируса на душу населения.

Однако минусы расследования в том, что оно основывается на нескольких десятках сертификатов переболевших, что мало для уверенных выводов. Основное допущение исследования состоит в том, что «айдишники» представляют собой порядковые номера переболевших. «С одной стороны, доказательств этому нет, с другой — порядковый характер айдишников очевиден: их прирост соответствует датам, и всё выстраивается в достаточно стройную кривую. Но есть другая проблема: у нас нет оснований считать, что там сплошная нумерация», – подчеркнул он.

Как отмечает Драган, в настоящее время в Регистре содержатся сведения о более 8,7 млн случаев заболевания COVID-19 и пневмонией. Первой дозой вакцинировалось 7,1 млн граждан и 5 млн — двумя; это показатели начала апреля. «Очевидно, эти 8,7 млн случаев ковида и пневмонии — данные также апрельские. Официально к тому моменту ковидом заболело 4,5 млн человек. Вместе с тем, на апрель приходятся сертификаты с номерами 20+ млн. Это может быть косвенным подтверждением того, что нумерация не сплошная (но не доказательством). А ещё это подводит нас к тому, что в реестр попадают не только больные ковидом и пневмониями, но и больные другими ОРВИ», – пишет он.

Аналитик добавил, что нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов ковидных больных, а сообщает только о шести.

«По-хорошему, тут были бы очень кстати разъяснения Минздрава относительно того, как именно устроена эта база, кто туда попадает, как она формируется, как устроены порядковые номера — это сняло бы большинство вопросов и позволило бы не строить догадки», – пишет он в заключении.