Сегодня, в 12:35

Аналитик рассказал, что не так с расследованием о 29 млн переболевших ковидом россиян

Он считает, что нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов больных, а сообщает только о шести

Фото: Global Look Press

Аналитик Александр Драган рассказал о том, что верно, а что нет в расследовании «Холода», «Медиазоны» и признанной Минюстом СМИ-иноагентом «Медузы» про то, что в России реально переболело ковидом 29 миллионов человек вместо официальных шести. 

«Хотя расследование выглядит впечатляюще и выполнено изящно, а его выводы полностью отвечают тому, что мы и так давно знаем (переболело в разы, а то и на порядок больше, чем попало в официальную статистику), — на деле я вижу с ним несколько крупных проблем», – заявил аналитик на свой странице в Facebook

По его словам, расследование опирается на данные, собранные на основе сертификатов переболевших в Госуслугах. Изучение их номеров показало, что уже в июне был выписан сертификат с номером 27 миллионов 300 тысяч, а к середине июля номера превысили отметку в 29 миллионов. По таким данным, Россия выходит на первое место по числу случаев коронавируса на душу населения. 

Однако минусы расследования в том, что оно основывается на нескольких десятках сертификатов переболевших, что мало для уверенных выводов. Основное допущение исследования состоит в том, что «айдишники» представляют собой порядковые номера переболевших. «С одной стороны, доказательств этому нет, с другой — порядковый характер айдишников очевиден: их прирост соответствует датам, и всё выстраивается в достаточно стройную кривую. Но есть другая проблема: у нас нет оснований считать, что там сплошная нумерация», – подчеркнул он. 

Как отмечает Драган, в настоящее время в Регистре содержатся сведения о более 8,7 млн случаев заболевания COVID-19 и пневмонией. Первой дозой вакцинировалось 7,1 млн граждан и 5 млн — двумя; это показатели начала апреля. «Очевидно, эти 8,7 млн случаев ковида и пневмонии — данные также апрельские. Официально к тому моменту ковидом заболело 4,5 млн человек. Вместе с тем, на апрель приходятся сертификаты с номерами 20+ млн. Это может быть косвенным подтверждением того, что нумерация не сплошная (но не доказательством). А ещё это подводит нас к тому, что в реестр попадают не только больные ковидом и пневмониями, но и больные другими ОРВИ», – пишет он. 

Аналитик добавил, что нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов ковидных больных, а сообщает только о шести.

«По-хорошему, тут были бы очень кстати разъяснения Минздрава относительно того, как именно устроена эта база, кто туда попадает, как она формируется, как устроены порядковые номера — это сняло бы большинство вопросов и позволило бы не строить догадки», – пишет он в заключении. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 49 минут назад

"Казанский стрелок", убивший 9 человек в гимназии, признан невменяемым

Общество 54 минуты назад

В России второй день подряд менее 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество 1 час назад

Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

Расследование 2 часа назад

"Из золотых унитазов можно лить медали". Уткин предложил провести Олимпиаду на Ставрополье

Общество 2 часа назад

Таксисты предупредили о возможном коллапсе из-за новой системы для водителей

Происшествия 3 часа назад

В Якутии для борьбы с лесными пожарами вызвали искусственные дожди

Общество 3 часа назад

МАКС-2021: фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 4 часа назад

Москвичи больше не спешат вакцинироваться: QR-коды отменили

Общество 4 часа назад

Треть россиян считают, что QR-коды и COVID-free зоны улучшили ситуацию с коронавирусом

Общество 5 часов назад

ВОЗ предупредила о возможности появления новых опасных вариантов COVID-19

Происшествия 5 часов назад

Около десяти человек погибло при наводнении в КНР, 100 тысяч эвакуированы

Общество 17 часов назад

Россия заплатит €7,5 тыс. ЛГБТ-активисту, задержанному за лозунг "Трудовые права для всех"

Политика 17 часов назад

Настоящий Борис Вишневский: "Политическое мошенничество наказуемо избирателями"

Общество 18 часов назад

"О, самые бедные пошли денег просить": россияне в шоке, что Тимченко и Ротенберг жалуются Путину на безденежье

Политика 18 часов назад

"Проведите лучше честные выборы, чем безопасные": Турчаку врезали за очередную непонятную инициативу

Общество 18 часов назад

Что произошло, пока вы были на работе 20 июля: Золотые унитазы гаишника и стройка около президента

Общество 18 часов назад

Кому понадобилось "подбросить" бомбу Светлане Алексиевич, и о чём будет её новая книга

Общество 19 часов назад

"Поищите у друзей Путина": россияне отреагировали на дворец главы УГИБДД Ставрополья

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика