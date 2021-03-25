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Не 29, а 39 млн. Минздрав ответил на расследование о запредельном числе переболевших ковидом

Минздрав опроверг расследование о 29 млн больных ковидом. В их реестре якобы не все болели им. Есть и другие "категории"

Фото: Global Look Press // Глава Минздрава Михаил Мурашко

В пресс-службе Минздрава прокомментировали совместное расследование «Медиазоны», «Холода» и «Медузы» (издание признано «иностранным агентом») о реальном числе заболевших коронавирусом в России. При участии физика Сергея Шпилькина журналисты вывели закономерность в номерах выдаваемых россиянам QR-кодов, на основании свидетельств источников и опытной проверке на небольшой выборке QR-кодов, предположив, что это порядковый номер заболевших ковидом — в таком случае заболевших в России 29 миллионов человек, а не шесть миллионов, как следует из данных Роспотребнадзора.

В Министерстве здравоохранения говорят, что в их реестре людей уже даже больше, чем 29 миллионов — 39 миллионов, но далеко не все они переболели коронавирусом — сюда входят также больные пневмонией и привитые. Полный перечень входящих в реестр «категорий» там не называют. При этом предположение о том, что номера на QR-кодах порядковые в ведомстве отвергают: 

«Уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», — говорится в ответе ведомства «Коммерсанту».

Какие конкретно факторы учитываются при формировании номеров, не сказано. При этом в Минцифры, где QR-коды делали, от комментирования расследования поспешно открестились, заявив, что основывались исключительно на базе Минздрава. Напомним, что ранее в Минцифры имели неосторожность пообещать выдать вдвое больше QR-кодов, чем число официально переболевших в России.

Резюмируя, расследование журналистов в Минздраве назвали «не более чем фантазиями».

Логика расследования ясна и подтверждается, к примеру, тем фактом, что QR-коды, выдаваемые вакцинированным гражданам, действительно в качестве номера используют порядковый номер, однако к материалу и до комментария Минздрава возникали вопросы, о чем ранее также писал Sobesednik.ru:

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