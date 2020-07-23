Эксперт подсказал Памфиловой, что делать с кандидатами-двойниками

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что в ЦИК в этот раз поступает множество жалоб на то, что против реальных кандидатов на выборы выставляют также технических кандидатов, имена и фамилии которых совпадают с их конкурентами. Она назвала это «грязной технологией», но заявила, что сделать с этим избиркомы ничего не могут и обязаны зарегистрировать такого кандидата. Однако эксперт движения «Голос» Григорий Мельконьянц поспешил дополнить председателя ЦИК, напомнив ей об одном из положений Федерального закона, который зачастую может оказаться достаточно полезен в борьбе с такими однофамильцами.

«К сожалению, у нас нет правовых полномочий и оснований, чтобы применять к ним [к кандидатам-двойникам] какие-то санкции, потому что человек имеет право, если он подал документы и они все в порядке, то мы обязаны его зарегистрировать», — пояснила г-жа Памфилова, отметив, что СМИ в таких случаях должны обращать активное внимание на подобные ситуации, а политтехнологов, которые реализую эти схемы, следует делать «нерукопожатными» в профессии (цитата по ТАСС).

Впрочем, в подпункте а) пункта 5 статьи 63 67-го федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», где описывается процедура создания бюллетеня для голосования, заключается ответ на вопрос, что делать, если в список попадает кандидат, специально сменивший фамилию, чтобы повредить кампании оппонента, обращает внимание эксперт наблюдательского движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата», — сказано в тексте федерального закона, о «котором Памфилова не упомянула», добавляет Мельконьянц.

Эксперт по электоральным вопросам также подчеркивает, что прежние ФИО кандидата, сменившего имя, «быть указаны в бюллетене крупно, чтобы избиратель обратил на это внимание».

Одним из самых ярких случаев предвыборной кампании этого года стало выдвижение в округе депутата питерского Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского сразу двух других «Борисов Вишневских». Оба, как выяснили журналисты, сменили имена и фамилии незадолго до выборов. При этом один из них, как оказалось, является местным функционером «Единой России».