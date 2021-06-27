Настоящий Борис Вишневский: "Политическое мошенничество наказуемо избирателями"
В Санкт-Петербурге, на фоне подготовки к выборам в Госдуму и Заксобрание города, наблюдается невиданный наплыв кандидатов по фамилии Вишневский.
Помимо основного Вишневского – Бориса Лазаревича от «Яблока», с ним желают конкурировать однофамильцы Борис Иванович от «Зеленых» и просто Борис Геннадиевич.
Как выяснила «Новая газета», оба второстепенных Вишневских – подделка. Граждане накануне выдвижения сменили имена и фамилии (благо, это не слишком сложно, делается ЗАГСом в течение месяца и стоит 1600 рублей), оставив себе на память лишь отчества.
Особенно интересен тот Вишневский, что Иванович, который раньше был Виктором Быковым. До смены имени он работал главным помощником зам. председателя ЗакСа Сергея Соловьева, с которым теперь ему предстоит конкуренция на выборах. До недавнего времени трудился секретарем одного из местных отделений «Единой России». А в 2016 году выдвигался на выборы в Заксобрание от ЛДПР.
Похоже, что товарищ – настоящий многостаночник и мастер переобувания трусов в прыжке. В «Единой России» заявили, что экс-Быков вышел из партии месяц назад.
По мнению Бориса Лазаревича, избиратели все-таки способны перепутать кандидатов, несмотря на массу отличительных признаков, как то партийная принадлежность, разные отчества и в конце концов внешность. На замену отчеств пластические операции для спойлеров «Единая Россия» все-таки не пошла, хотя, как грустно пошутил наш собеседник, еще не вечер. Он отметил также, что выдвижение таких «двойников» превращает выборы в клоунаду.
– Получается, что вместо того, чтобы обсуждать с людьми содержательные вещи, приходится объяснять им, какой именно из Вишневских – настоящий, – говорит Борис Лазаревич. – Кроме того, понятие репутации окончательно изничтожено или же его никогда не было: когда люди не гнушаются сменой имени и фамилии только для того, чтобы отнять голоса у сильного оппозиционного кандидата. Это вообще что?
По словам настоящего Бориса Вишневского, такая ситуация – когда кандидат-спойлер меняет имя и фамилию – на его памяти происходит впервые.
– Тем более, когда речь идет о человеке, который всю жизнь сотрудничал с представителем «Единой России» и выполнял его поручения, – продолжает Борис Вишневский. – Насколько надо себя не уважать, чтобы пойти на это для очевидных целей. Это технология – политическое мошенничество. Юридически оно не наказуемо, но оно наказуемо избирателями. Надеемся, что они разберутся. А мы им поможем.
Не только настоящий Борис Вишневский (Лазаревич, от "Яблока") подвергся на этих выборах атаке спойлеров. Партия «Коммунисты России» в Москве выставила двойников кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ в семи из 15 округов. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин утверждает, что это наоборот КПРФ выставляет спойлеров, во что сложно поверить, так как съезд КПРФ с выдвижением кандидатов и утверждением списков прошел раньше, чем у "Коммунистов России".
Итого: в Орехово-Борисовском округе против Виталия Петрова (КПРФ) выступит Василий Петров ("Коммунисты России"). В Черемушкинском против Николая Волкова (КПРФ) выдвинут Алексей Волков ("Коммунисты России"). "Коммунисты России" умудрились даже найти почти полного тезку известного члена КПРФ Валерия Рашкина (возможно, тоже сводили человека в ЗАГС). Правда, истинный Рашкин выдвигается в Бабушкинском округе, а спойлер – в Люблинском, и он не Федорович, а Владимирович.
Отметим, что игры со спойлерами не всегда доводят до добра. Вспомним уборщицу поселковой администрации из Костромской области Марину Угдодскую, которая вследствие выборов теперь этой администрацией руководит. Хотя и не меняла фамилию. Никто практически не обратил внимания, что это у Марины были уже не первые выборы – они неоднократно в них участвовала ради имитации демократической процедуры и, казалось бы, ничто не предвещало.
Кстати
Настоящий рекордный «забег» однофамильцев случился в одном из из мажоритарных округов в Индии в 2014 году. Там соревновались семеро Чанду Лал Саху и четверо Чанду Рам Саху. Настоящий Чанду чудом победил с разницей менее 0,1%, фальшивые Чанду заняли места с третьего по пятое. Победитель недосчитался в сумме более 4% голосов.
Рубрика: Политика