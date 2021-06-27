Настоящий Борис Вишневский: "Политическое мошенничество наказуемо избирателями"

По мнению Бориса Лазаревича, избиратели все-таки способны перепутать кандидатов, несмотря на массу отличительных признаков, как то партийная принадлежность, разные отчества и в конце концов внешность. На замену отчеств пластические операции для спойлеров «Единая Россия» все-таки не пошла, хотя, как грустно пошутил наш собеседник, еще не вечер. Он отметил также, что выдвижение таких «двойников» превращает выборы в клоунаду.

– Получается, что вместо того, чтобы обсуждать с людьми содержательные вещи, приходится объяснять им, какой именно из Вишневских – настоящий, – говорит Борис Лазаревич. – Кроме того, понятие репутации окончательно изничтожено или же его никогда не было: когда люди не гнушаются сменой имени и фамилии только для того, чтобы отнять голоса у сильного оппозиционного кандидата. Это вообще что?

По словам настоящего Бориса Вишневского, такая ситуация – когда кандидат-спойлер меняет имя и фамилию – на его памяти происходит впервые.

– Тем более, когда речь идет о человеке, который всю жизнь сотрудничал с представителем «Единой России» и выполнял его поручения, – продолжает Борис Вишневский. – Насколько надо себя не уважать, чтобы пойти на это для очевидных целей. Это технология – политическое мошенничество. Юридически оно не наказуемо, но оно наказуемо избирателями. Надеемся, что они разберутся. А мы им поможем.

Не только настоящий Борис Вишневский (Лазаревич, от "Яблока") подвергся на этих выборах атаке спойлеров. Партия «Коммунисты России» в Москве выставила двойников кандидатам в депутаты Госдумы от КПРФ в семи из 15 округов. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин утверждает, что это наоборот КПРФ выставляет спойлеров, во что сложно поверить, так как съезд КПРФ с выдвижением кандидатов и утверждением списков прошел раньше, чем у "Коммунистов России".

Итого: в Орехово-Борисовском округе против Виталия Петрова (КПРФ) выступит Василий Петров ("Коммунисты России"). В Черемушкинском против Николая Волкова (КПРФ) выдвинут Алексей Волков ("Коммунисты России"). "Коммунисты России" умудрились даже найти почти полного тезку известного члена КПРФ Валерия Рашкина (возможно, тоже сводили человека в ЗАГС). Правда, истинный Рашкин выдвигается в Бабушкинском округе, а спойлер – в Люблинском, и он не Федорович, а Владимирович.

Отметим, что игры со спойлерами не всегда доводят до добра. Вспомним уборщицу поселковой администрации из Костромской области Марину Угдодскую, которая вследствие выборов теперь этой администрацией руководит. Хотя и не меняла фамилию. Никто практически не обратил внимания, что это у Марины были уже не первые выборы – они неоднократно в них участвовала ради имитации демократической процедуры и, казалось бы, ничто не предвещало.

Кстати

Настоящий рекордный «забег» однофамильцев случился в одном из из мажоритарных округов в Индии в 2014 году. Там соревновались семеро Чанду Лал Саху и четверо Чанду Рам Саху. Настоящий Чанду чудом победил с разницей менее 0,1%, фальшивые Чанду заняли места с третьего по пятое. Победитель недосчитался в сумме более 4% голосов.