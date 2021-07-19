Главное к 20 июля: праздник геронтократии, конец жары, ипотека от работодателя

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме принять его законопроект, по которому высшие военные чины получат возможность занимать свои должности так долго, как этого захочет сам Путин, вне зависимости от существующих возрастных пределов. Сюда входят генералы, адмиралы, маршалы и прочие. Для части из них срок контракта автоматически предлагается продлить до их 70-летия, а для части — до 65-летия. Похожие возрастные ограничения установлены и сейчас.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждает жителей московского региона о предстоящем «обвале холода» уже к 22 июля, то есть к этому четвергу, передает ТАСС. Он уже объяснял, что температура будет в пределах нормы, но за счет северного ветра будет казаться, что намного холоднее, особенно после долгой жары.

«Новая газета» обратила внимание, что уже два различных кандидата в депутаты Госдумы, выдвинувшиеся против главы местного «Яблока» Бориса Вишневского, сменили имя и фамилию, чтобы стать его тезками. Настоящего политика зовут Борис Лазаревич Вишневский, а его соперники-спойлеры взяли имена Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский. Один из них ранее был секретарем отделения «Единой России». Газета уверена, что это способ заставить демократического избирателя ошибиться и по ошибке отдать голос за фейкового «Вишневского»:

«По-моему, они делают мне неплохую рекламу. Это высокая оценка моих заслуг. Буду объяснять, где настоящий, а где подделки», — комментирует оригинальный кандидат Вишневский.

Депутату Мосгордумы от КПРФ Евгению Ступину грозит лишение адвокатского статуса. Он сообщил, что дисциплинарное производство с такой повесткой начал лично глава Минюста Москвы Кирилл Балашов. В вину депутату вменяется «участие» в акции в поддержку Навального (суд признал его виновным, но сам он пояснял, что находился там в сферу своего депутатского долга), а также то, что вместо адвокатских запросов он якобы отправлял в органы власти депутатские. Депутат Ступин обращает внимание, что в Мосгордуме он зарплаты не получает и адвокатский статус для него — единственный способ заработка. Кроме того, он говорит, что из-за «конфликта интересов» его могут лишить депутатского мандата.

«В Мосгордуме оппозиционеры и так зарплаты не имеют, но минюст теперь хочет запретить мне зарабатывать и вне стен Мосгордумы!» — возмущен Ступин.

Риелторская фирма «Этажи» предложила правительству разрешить работодателям самим выдавать работникам ипотеку под низкие проценты и оформлять купленные квартиры в залог, пишет газета «Известия». Там считают, что это поможет развить конкуренцию на рынке и даст возможность увеличить лояльность сотрудников. Если же он уволится, должна быть предусмотрена возможность перекупки кредита банком или другой фирмой.

Владимир Путин заявил, что россияне по-прежнему недовольны системой здравоохранения. Об этом он узнал из соцопросов ФСО, передает его слова РИА Новости: «У нас пока не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», — констатировал он.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал за один год вернуть Крым в состав Украины. Это он сообщил в своем Facebook.

Лидеры Украины, Грузии и Молдовы провели совместную встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили планы «Ассоциированного трио» на интеграцию в ЕС. Европейский чиновник, в частности, говорил о возможной «беспрецедентной инвестиционной программе» в 2,3 млрд евро, которая сможет аккумулировать в странах до 17 млрд евро.

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская провела официальную встречу с представителями американской администрации — главой дипломатии США Энтони Блинкеном, его замом по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Они обсудили белорусский вопрос, представители Госдепа заверили Тихановскую в поддержке демократических сил в Республике. Несмотря на то, что ради встречи Тихановская прибыла в Вашингтон, президент США Джо Байден с ней пока встречаться не намерен.