Путин предложил разрешить ему назначать чиновников старше 70 лет

Президент России Владимир Путин внес Госдуму инициативу, котора позволит ему назначать на высшие госпосты людей любого возраста. Сейчас у них есть возрастное ограничение в 65 лет, а глава государства считает, что никаких границ в этом случае быть не должно.

Согласно существующему законодательству, «гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет», но не больше.

«В отдельных случаях», если у Путина возникнет такая «необходимость», назначенные им на госслужбу люди смогут пребывать на ней и после 70 лет. Никаких абсолютных границ для повышения максимального возраста пребывания на госслужбе не называется. Никаких конкретных параметров, по которым можно определить «отдельные случаи» и наличие «необходимости» для продления, не приводится — в самом законе нет даже этих формулировок, они присутствуют лишь в пояснительной записке. Судя по всему, для этого достаточно будет желания главы государства.