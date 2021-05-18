"Трио" Украина, Грузия и Молдова официально договорились дружить на пути в ЕС

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы подписали документ о создании нового объединения своих стран, так называемого «Ассоциированного трио»: это соглашение о взаимном сотрудничестве государств на пути вступления в состав Европейского союза.

«Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции, — поясняет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС. Мы все сделали наш европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и стремимся стать членами Европейского Союза. Сегодня мы согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к евроинтеграции» (цитата по «Европейской правде»).

Договор включает в себя обязательства по обсуждению МИДами трех стран темы евроинтеграции, выступлению с совместными инициативами, когда речь идет о диалоге с различными институтами Евросоюза, а также согласование национальных позиций по темам, поднимаемым на формате «Восточного партнерства» ЕС.

Также Кулеба отметил, что с целью формирования стабильности во всем регионе члены «Ассоциированного трио» будут общаться на темы обеспечения безопасности на фоне серьезных угроз, стоящих перед ними.

Напомним, что отношения между Россией и Грузией были подорваны войной 2008 года, а между Россией и Украиной — событиями «Крымской весны» 2014-го, в результате которых принадлежавший Украине Крым был включен в состав РФ, а также развернулся конфликт на Донбассе. Молдову осенью прошлого года возглавила прозападный политик Майа Санду, победившая на выборах экс-президента Игоря Додона, за которого агитировал лично Владимир Путин.