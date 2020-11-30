Санду намерена заменить российских миротворцев в Молдове наблюдателями ОБСЕ

Избранный президент Молдовы Майа Санду объяснила свои высказывания о необходимости вывода российских войск с территории Республики. Она уточнила, что все без исключения российские военные должны будут в итоге покинуть Молдову, а оставшиеся от СССР склады боеприпасов, которые многие из них сейчас охраняют, должны быть вывезены.

«Российская сторона говорит, что оперативная группа российских войск (ОГРВ) здесь охраняет склады боеприпасов [оставшиеся от СССР]. Но нет никаких двухсторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений. Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести»,

— заявила Санду в интервью РБК, подчеркнув, что такой позиции в стране придерживались и до неё.

Она привела пример села Колбасне, где сейчас расположено более 20 тысяч тонн боеприпасов, охраной которых занимаются почти тысяча российских солдат.

Санду считает, что соглашение о присутствии миротворческого контингента, подписанное в 1992 году, уже неактуально, потому что сейчас в регионе нет угроз возникновения новых военных конфликтов. По словам будущей главы Молдовы, вместо миротворцев можно ввести международных наблюдателей ОБСЕ: «Уверена, что мы найдем формат решения конфликта [в Приднестровье]. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии».