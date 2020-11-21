Болезнь Фургала, Молдова гонит Кремль, ОМОН – террористы. Главное к 21 ноября

У экс-губернатора Сергея Фургала нашли болезнь легких, но следователь не разрешил дополнительных обследований, рассказала член ОНК Ева Меркачева. Фургалу нужно было сделать КТ ещё до конца августа, но в СИЗО получилось это лишь сейчас. «В одном из легких найдены патологические изменения, свидетельствующие о заболевании. Его динамика неизвестна», — приводит Dvhab слова правозащитника. Чтобы выяснить причину, ему нужно «серьезное обследование», но следователь отказал в этом.

Чтобы люди лучше разбирались в финансах, Минфин рекомендовал 60 регионам страны настольную игру «Не в деньгах счастье». В ней, как пишет РБК, детям 9-13 лет предлагается первыми суметь достичь «условного уроня счастья персонажей» с помощью различных финансовых инструментов. Авторы уверяют, что эта игра «отражает современную реальность».

Избранный президент Молдовы Майа Санду заявила о намерении вывести российские войска с территории страны. Она планирует начать решать «замороженный» с 1992 года конфликт, воссоединив Молдову с самопровозглашённой Приднестровской республикой, передает «Европейская правда». По её словам, Россия поддерживает сепаратистов, а опыт восстановления страны, как удачный, так и неудачный, сможет потом использовать и Украина. Кроме того, Санду подчеркнула, что считает Крым украинским.

Её предшественник Игорь Додон назвал это «серьезной ошибкой», отметив, что в Молдове 35% русскоязычного населения, передает «НТВ Молдова».

Нобелевский лауреат по литературе, белорусский писатель Светлана Алексиевич впервые за долгое время прокомментировала происходящее в Республике: она уверена, что «Лукашенко разрушает страну».

«Лукашенко способен на всё. Я могу себе представить полный распад страны, хаос и гражданскую войну»,

— сказала она в интервью Der Spiegel. По её совам, ключевой функцией протеста является даже не выбор конкретного курса или кандидата, а свержение диктатора: «Возможно, Россия не позволит нам переориентировать страну на Европу. Но даже это было бы для меня допустимым, потому что это было бы лучше, чем нынешняя ситуация».

Писатель также отметила, что прежний Координационный совет, в президиум которого она входила, больше не существует, потому что его члены были репрессированы или уехали. Состав совета сильно обновился, но имена новых членов не разглашаются ради их безопасности. При этом сама Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь до тех пор, пока Лукашенко удерживает власть.

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусский ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) являются «экстремистскими и террористическими» организациями. Ответственности за преступную деятельность смогут избежать лишь те их сотрудники, которые перейдут на сторону народа. Остальные будут преследоваться различными санкциями как соучастники.

Глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк заявил, что в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники соответствующих ведомств будут следить за исполнением запрета на работу в ночное время. Новогодняя ночь не станет исключением для контролирующих ведомств, передает ТАСС.