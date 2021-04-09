Золотые унитазы и шикарная гардеробная: Опубликованы фото и видео дома начальника ГИБДД Ставрополья

На Ставрополье силовики задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн без ссылки на источник.

По его словам, спецоперация проводилась ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: в итоге с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с Сафоновым - более 35 сотрудников.

— Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.

По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком.

Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили задержание силовика.

Позднее Хинштейн опубликовал в Telegram фото из жилища Сафонова.