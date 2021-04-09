Золотые унитазы и шикарная гардеробная: Опубликованы фото и видео дома начальника ГИБДД Ставрополья
В регионе проходит масштабная спецоперация, задержаны десятки человек.
На Ставрополье силовики задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн без ссылки на источник.
По его словам, спецоперация проводилась ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: в итоге с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с Сафоновым - более 35 сотрудников.
— Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.
По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком.
Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили задержание силовика.
Позднее Хинштейн опубликовал в Telegram фото из жилища Сафонова.
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