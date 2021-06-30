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"Административное уродство": Политолог разнес Путина за раздачу округов вице-премьерам

Мишустин официально закрепил за вице-премьерами федеральные округа. Эксперт уверен: теперь они забудут про остальное

Фото: Global Look Press // Владимир Путин и Михаил Мишустин

Председатель правительства Михаил Мишустин официально распределил федеративные округа России за вице-премьерами, которые должны будут курировать их в дальнейшем. Список он озвучил в ходе совещания кабмина. Указание изменить административную структуру таким образом ранее дал президент России Владимир Путин. Политолог Аббас Галямов полагает, что подобная административная «реформа» приведет лишь к созданию окружных специализаций в соответствии с основными обязанностями вице-премьеров. 

Вот как будут распределены между заместителями Мишустина округа:

  • Дмитрий Григоренко (является руководителем аппарата правительства) — Центральный ФО;
  • Юрий Трутнев (является полпредом президента в этом округе) — Дальневосточный ФО;
  • Виктория Абрамченко — Сибирский ФО;
  • Юрий Борисов — Уральский ФО;
  • Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО;
  • Александр Новак — Северо-Кавказский ФО;
  • Марат Хуснуллин — Южный ФО;
  • Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО.

Этот список полностью соответствует тому, что ранее со ссылкой на источники публиковало РБК. Первому зампреду правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Алексею Оверчуку федеральных округов не досталось.

«Если указанная схема просуществует какое-то более-менее длительное время, то в России возникнет окружная специализация, — комментирует эту новость политолог Аббас Галямов. — В СЗФО будут лечить и учить [вице-премьер Голикова уже курирует здравоохранение, — ред.]; в ЮФО строить [вице-премьер Хуснуллин уже курирует строительство, — ред.], а в ПФО, например, всем придётся заниматься развитием цифровых технологий, потому что курирующий эту сферу вице-премьер Чернышенко будет теперь отвечать за Поволжье».

Эксперт объясняет, что в связи с ростом нагрузки и ответственности вице-премьеров округа, которые они не курируют, будут для них не столь приоритетны: «Просители из иных федеральных округов пусть к своим кураторам идут». В целом же это, по его мнению, выродится в систему управления, в которой зампреды правительства буду заниматься своими округами, а «на всё остальное забьют», потому что «бюрократ так устроен».

Г-н Галлямов уверен, что изложенные им посылы «очевидны любому, кто дружит со здравым смыслом»: «Но российские власти, очевидно, к их числу не относятся». Решение президента Путина произвести такую «реформу» политолог объясняет запросом на изменения снизу и нежелание «консервативного» лидера что-то всерьез менять:

«Результатом, конечно, будет административное уродство, но кого и когда в России это пугало».
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