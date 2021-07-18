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Главное к 19 июля: Россию поделили на вице-премьеров; лесные пожары, оправдание пловцов

Вице-премьеры получат по округу, пожары продолжают бушевать, 60% коллективный иммунитет. Главное к утру понедельника

Фото: Пресс-служба правительства

Источники РБК в аппарате правительства и близкие к кабмину рассказали, как вице-премьеры будут распределены над федеральными округами. Идею о том, что каждый ФО в дополнение к полпредам должен курировать ещё и вице-премьер, ранее высказал Владимир Путин. Без округов остались первый зампред правительства Андрей Белоусов и вице-премьер Алексей Оверчук. По информации издания, вице-премьеры распределятся по регионам следующим образом:

  • Дмитрий Григоренко (также занимает должность главы аппарата кабмина) — Центральный ФО;
  • Юрий Трутнев (уже является полпредом в этом округе) — Дальневосточный ФО;
  • Виктория Абрамченко — Сибирский ФО;
  • Юрий Борисов — Уральский ФО;
  • Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО;
  • Александр Новак — Северо-Кавказский ФО;
  • Марат Хуснуллин — Южный ФО;
  • Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО.

В правительстве также решено создать единую систему, которая объединит в себе всё информацию о контрольно-надзорной деятельности (КНД) правительства, сообщает «КоммерсантЪ». Это якобы должно сделать КНД более прозрачной, что в теории поможет контролировать её более эффективно.

В России продолжаются массовые лесные пожары: больше 37 гектаров горят в Иркутской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. За сутки там удалось потушить 30,1 гектара лесных пожаров. В Приморском крае загорелись леса в заповеднике «Сихотэ-Алинский» — площадь пожара там достигает уже 165 гектаров. Всего в Приморье горят порядка 3 тысяч гектаров леса, хотя днем ранее было лишь 270 гектаров. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на жителей поселка Найстенъярви в Карелии, им пришлось покинуть свои дома, так как огонь распространился и на них. Ранее власти уверяли, что дома не пострадают, сегодня глава региона объявил об эвакуации жителей.

После изменений условий программы льготной ипотеки спрос на неё начал падать, следует из данных «Дом.РФ» и крупных банков. В июле он упал в среднем в 2,5 раза. Самое значительное падение в Москве и в Санкт-Петербуге. С момента запуска программы в прошлом году и до 15 июля 2021 года ей воспользовались 578,1 тысячи раз. Общий объем кредитов составил 1,8 триллиона рублей.

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде. Ранее их заподозрили в употреблении допинга, но спортивный арбитраж этого не подтвердил, передает ТАСС. Как поясняет глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, оба спортсмена были «полностью оправданы».

В Питерском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предварительные данные исследования показали, что в России уже сформировался коллективный иммунитет в 60% граждан, пишет The Insider. Издание обращает внимание, что оценку формирования защиты человека к вирусу стоит ранжировать в зависимости от типов антител, о чем ранее говорили в Сколковском институте науки и технологий. Специалисты отмечают, что вирус может «зависнуть» в организме казалось бы совершенно здорового человека на 8-9 месяцев. При этом 60% коллективного иммунитета все равно недостаточно для прекращения пандемии. Необходимо 80-90%, а в России вакцинированы первой дозой 21%, болели лишь 4%.

«Новая газета» сообщила о смерти 92-летней матери убитой журналистки Анны Политковской. «Раиса Мазепа не дожила до суда над заказчиками убийства дочери, которые до сих пор не найдены. Приговор вынесли лишь исполнителям и посредникам», — отмечает издание. Политковская была застрелена в 2006 году. До этого она активно освещала события в Чечне.

На журналистку «Летны.ру» Анастасию Завьялову составили административный протокол за «мелкое хулиганство». Она снимала на видео, как полицейские задерживают маленькую девочку на Чистопрудном бульваре в Москве. Отца ребенка перед этим задержали за распитие алкоголя в общественном месте. При задержании корреспондента «Летны.ру» избили, ей также угрожали уголовным преследованием.

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