Глава ЦБ: Льготная ипотека не повысила доступность жилья, рост цен "съел всю выгоду"

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина объяснила, что вопреки заявлениям чиновников программа льготной ипотеки не сумела достичь своей основной цели — повышения доступности жилья для населения. Низкие ставки и невыгодные депозиты разогнали инфляцию на рынке жилья, и рост цен перекрыл все плюсы от правительственной программы.

«Во-первых, растет спрос, в том числе из-за льготных программ, которые сделали процентные ставки по ипотеке более привлекательными. Во-вторых, ставки по депозитам в банках снизились. И люди пытались куда-то пристроить деньги, — объясняет глава Банка России в интервью «Комсомольской правде». — А предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут».

Отсюда она делает неутешительный вывод об итоговой неэффективности программы льготной ипотеки:

«В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок».

Решение президента РФ Владимира Путина продлить правительственную программу Набиуллина назвала «очень взвешенным», отметив, что эта тема поднималась в диалоге с Центробанком. По её словам, факт ограничения суммы по ипотеке в три миллиона рублей приведет к тому, что в мегаполисах ею пользоваться будут реже, а небольшое повышение процентной ставки, о котором также заявлял глава государства, позволит снизить спрос на квартиры и в других регионах страны. В итоге программа перестанет оказывать столь заметное влияние на ценообразование на рынке недвижимости.