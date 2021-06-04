Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Правительственная программа льготной ипотеки будет продлена как минимум ещё на год. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Сниженная ставка кредитования вызвала резкий рост спроса на недвижимость, спровоцировав ещё более резкий рост цен на жилье.

Продление программы пока заявлено до 1 июля 2022 года, однако ставка уже вырастет с прежних 6,5% до 7%. В Москве и Санкт-Петербурге её предел 12 миллионов на семью, а в остальных регионах — шесть миллионов. Максимальный же размер льготной ипотеки под 7% для всех регионов составит 3,5 миллиона рублей.

Льготную ипотеку глава государства предложил распространить на все семьи, в которых есть ребенок, рожденный позднее 1 января 2018 года. До этого момента на неё могли рассчитывать только семьи с как минимум двумя детьми.

«Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера — программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок», — пояснил президент.

Введение программы льготной ипотеки в прошлом году вызвало перегрев на рынке недвижимости и резкий рост цен на жилье, который чуть ли не перебил выгоду от сэкономленных процентов. В последнее время фиксировалось также, что ряд банков начали повышать процентные ставки по собственным программам ипотеки, писал Sobesednik.ru. Многие специалисты призывали продлить программу, которая изначально должна была закончиться ещё 1 ноября 2020 года. Также эксперты критиковали правительство за неумелое использование нового инструмента, который повлек взрывной рост цен.