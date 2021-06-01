Эксперт в сфере ЖКХ объяснила, почему ставки по ипотеке стали снова расти

В последние пару месяцев экономисты заметили, что банки снова стали повышать ставки по ипотеке и ухудшать ее условия. В мае сразу семь банков из топ-20 повысили ставки по программам, продолжив тенденцию, начавшуюся в апреле после мартовских минимумов. Сейчас темпы и масштабы роста ускорились, достигнув в ряде случае 1,5-процентного пункта.

Вообще, с момента последнего повышения ключевой ставки уже одиннадцать банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам, исключая те, в которых используется господдержка. Среди них есть как ведущие банки, так и чуть менее крупные из топ-60.

Среди тех, кто повысил ставки по ипотеке, оказались «Альфа-банк», Сбербанк, «Газпромбанк», банк «Открытие», ВБРР, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк «Санкт-Петербург». Ранее ставку повышали «Росбанк», «Юникредит-банк», РНКБ, АТБ.

При этом в банках повышение стоимости ипотеки в основном связывают с ростом ключевой ставки, в то же время подчеркивая, что ведущую роль играет уровень инфляции.

О том, что происходит и к чему нам готовиться дальше, Sobesednik.ru расспросил эксперта в сфере ЖКХ Светлану Разворотневу.

«Это повышение ставок в первую очередь связано с ключевой ставкой, которую определяет Центробанк, – подтвердила Разворотнева версию банков. – Но есть и другой фактор, который считаю даже более важным.

Речь о повышении спроса на жилье. Даже, точнее, об ажиотажном спросе. Люди бросились покупать квартиры, так как ставка на ипотеку достигла минимальных значений. При этом постоянно подливалось масло в огонь рассказами про то, что скоро этот благодатный период закончится».

Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что более доступным жилье для людей даже с минимальной ставкой по ипотеке не стало. Почему же?

«Да потому что стоимость квадратного метра при этом весь год росла, в Москве она, к примеру, увеличилась на 20%, а в регионах и того больше. Сами понимаете, все это нивелировало уменьшение ставки по ипотеке и свело на нет все плюсы. Поэтому я считаю, что деньги государства, потраченные на эту программу, с социальной точки зрения пропали впустую».

А вот от прогноза на то, до каких пор будет расти ипотечная ставка, Разворотнева воздержалась.

«Трудно сказать. Не берусь прогнозировать, потому что это зависит от многих факторов – внешне-экономических, внутренних. Нас может ждать как долгий рост, так и стабилизация ситуации. Все зависит от решений власти и Центробанка».