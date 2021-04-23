Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?

Миллиардер раскритиковал ипотеку, но не учел, что сейчас для большинства это единственный способ обзавестись собственным жильем.

Совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонда», миллиардер Игорь Рыбаков, который с состоянием в 1,3 миллиарда долларов занимает 96-ю строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes, раскритиковал ипотеку, назвав ее «глупостью», и призвал россиян отказаться от кредитов.

«Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, «заманух» со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть – это долг перед банком под плавающую ставку, – предупредил он. – Вы берете себе петлю на шею».

Предприниматель отнес банки и застройщиков к «профессиональным игрокам» на рынке недвижимости и напомнил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков. Он также пообещал россиянам, что они удивятся, если прочитают договор: так, по словам Рыбакова, банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена. Об этом миллиардер рассказал на своем YouTube-канале.

Отметим, что бизнесмен не в первый раз критикует ипотеку. В феврале он уже заявлял, что банки «используют» людей, которые не умеют считать деньги.

По своей сути заявление Рыбакова, может, и верное, вот только надо понимать причины того, почему и для чего люди берут ипотеку. Явно не для покупки десятой или двадцатой жилплощади, а чтобы улучшить свое существование.

Но денег на руках у большинства недостаточно, чтобы купить квартиру без кредита. Замкнутый круг…

В соцсетях россияне неоднозначно отреагировали на эти высказывания.

«Ипотека в России – это сейчас, к сожалению, безальтернативное узаконенное финансовое рабство. В стране, где уже седьмой год подряд, согласно официальной статистике, не растут реальные доходы населения, ипотека даже под 7-8 % – это петля на шею. Для сравнения, ипотека в Нидерландах составляет в среднем 1,5-2% годовых. К сожалению, надо заметить, что программа льготного ипотечного кредитования привела к обратного эффекту – жильё стало ещё менее доступным, т. к. застройщики при увеличении спроса просто задрали цены. В выгоде остались только те, кто взял ипотеку два-три года назад, т. к. смогли рефинансироваться под более низкий процент», – аргументировал читатель свою точку зрения.

«Интересно наблюдать, как миллиардер рассуждает об ипотеке. Понятно, что он может себе позволить ее не брать. А как быть простому человеку? Мыкаться до конца дней своих по съемным углам?» – задается вопросом москвич.

«Углы в ипотечной квартире точно такие же, как в съёмной – 90 градусов. И пока ипотека не выплачена полностью, эти углы тоже чужие – принадлежат банку. Так что не надо ля-ля про свою недвижку. Своей она будет ближе к пенсии, и то при условии, что все эти годы не заболеешь, не потеряешь работу, жена не подаст на развод, квартирка не пострадает в пожаре», – в Сети началась дискуссия.

«Ну и надо было продолжить дальше ваше рассуждение. Съёмное жильё как было чужим, так им и останется. Вот если б оно было дешевле в два-три раза, то да. А так одна петля на шее не отличается от другой ровно ничем. Если с вами случится всё перечисленное, то у вас останется такой же кукиш, только другими пальцами. Ясно, что народ обманывают с процентными ставками по кредиту. Выбор не велик – брать или не брать», – звучит обратная мысль.

«Спрос рождает предложение... Если перестанут скупать квартиры, то цены будут нормальные», – находит выход из ситуации сибиряк.

«Обычный популист. Откажитесь от ипотеки, откажитесь от кредитов и т. д. – это всё и так понятно. Ипотеку не от хорошей жизни берут, а потому что копить долго, а деньги обесцениваются с каждым годом», – в дискуссии достается и Рыбакову.

«Люди берут, потому что хотят владеть чем-то здесь и сейчас. Потом считают, сколько это стоит в конечном счёте», – объясняет читатель.

«Конечно, он прав, только он утром может проснуться и пойти купить пять квартир, а вы никогда ее не купите без ипотеки... В одном он прав, нужно внимательнее читать договора», – миллиардеру достается вновь, но верное зерно из его высказывания все же вытащили.