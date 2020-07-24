1 июля истекает срок действия госпрограммы льготной ипотеки, Владимир Путин предложил ее продлить, но по увеличенной ставке – 7%. Стоит ли спешить с покупкой метров, «Собеседнику» рассказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Дороже, еще дороже

Начнем с очевидного: ставки по ипотеке будут выше, поэтому подорожавшее жилье окажется еще более дорогим.

Первоначальный взнос вырастет

Второй аргумент: условия кредитования скорее всего будут ухудшаться независимо от судьбы программы субсидирования. В конце апреля Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может ужесточить требования к банкам, которые выдают ипотеку с маленьким первоначальным взносом (ПВ). Это значит, что ПВ для многих клиентов вырастет. Помимо этого, ЦБ начал повышать ключевую ставку, которая прямо влияет на стоимость всех заемных денег. Поскольку инфляция, по мнению Центробанка, высокая, ключевую ставку будут увеличивать и дальше, а значит, и ипотека подорожает. В этом случае покупателю придется более тщательно искать подходящее и доступное жилье, потому что ситуация на рынке также складывается не в его пользу.

Дефицит ликвида

У покупателя сокращается выбор среди доступных квартир и апартаментов. В массовом сегменте московских новостроек сейчас застройщики продают порядка 10,5 тыс. квартир, что на 22% меньше, чем год назад. В последний раз так мало квартир на рынке было в 2015 году. Волна ипотечного спроса смыла наиболее привлекательные по качеству и цене варианты жилья. При этом выход новых проектов идет не столь высокими темпами, а цены в них уже выше, чем даже в готовых домах.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Успеть до 1 июля. Четыре причины, почему надо спешить с ипотекой».