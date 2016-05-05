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Команда Навального рассказала, как и за чей счет Володин пиарится в Саратове

Вышло новое расследование о спикере Госдумы

Фото: Global Look Press // Вячеслав Володин

Сторонники Алексея Навального опубликовали очередное расследование о деятельности спикера Госдумы Вечаслава Володина. В ролике на YouTube (расследование также доступно в блоге Алексея Навального) Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали, как глава нижней палаты парламента организует свою избирательную кампанию в Саратовской области, напомнили о бизнесе его матери и недвижимости его предполагаемой супруги.

Команда Навального утверждает, что для создания «образа лучшего единороса» в Саратовской области регулярно снимают хвалебные ролики о Володине, в которых он каждый раз приезжает в регион, проверяет состояние объектов городского хозяйства и ругает на камеру местных чиновников. По информации расследователей, его перелеты совпадают с передвижением рейсов самолета с номером RSD4, которым владеет администрация президента. По их оценке, на то, чтобы Володин смог слетать в Саратов раз в две недели и вернуться обратно в Москву, на содержание этого самолета тратится примерно 75 миллионов рублей в год.

Также в расследовании отмечают, что многочисленные «благотворительные проекты Вячеслава Володина», информацией о которых переполнена местная пресса, на самом деле реализуются на деньги госкомпаний и олигархов, а сам Володин при этом лишь делает «символические проекты». Сторонники Навального полагают, что это можно расценить как коррупционное преступление, так как подобным образом третьи лица «оплачивают предвыборную PR-компанию Володина».

Также расследователи напоминают про крупный бизнес мамы Вячеслава Володина, о котором не раз уже рассказывал сам Алексей Навальный, а также писал Sobesednik.ru. Пенсионерка была замечена в сделках с многосотмиллионной недвижимостью и бизнес-компаниями. Сам Володин при этом утверждает, что бизнесом не занимается. В его биографии говорится, что он в течение 10 месяцев между этапами госслужбы «участвовал в создании бизнес-структур».

Кроме того, команда Навального обращает внимание на то, что на фото и видео у Володина на пальце есть обручальное кольцо, а количество детей в его декларации с годами увеличивается. При этом официально супруги у политика нет, таким образом в его декларацию она тоже не попадает. Предполагаемой неофициальной супругой Володина расследователи называют Яну Полякину, которая, не обладая сколь бы то ни было серьезными источниками дохода, получила недвижимость более чем на 700 миллионов рублей.

У предполагаемого неформального тестя Володина Юрия Полякина также якобы имеется дачный участок рядом с домом мамы Володина и его дачей в кооперативе «Сосны» в Истринском районе Московской области (площадь имения превышает 2 га). Дачу Володина Навальный обнаружил ещё в 2013 году.

Команда Навального утверждает, что фирмы, связанные с семьей Володина и семьей его предполагаемой неформальной жены (компания называется «ИНВЕСТ ПЛЮС»), продали застройщикам участки земли в Москве на 5 миллиардов рублей.

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