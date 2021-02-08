Возле резиденции Путина в "Ново-Огареве" журналисты нашли стройку ФСО на 100 млрд

В последние годы близ официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве, где он, по официальной информации, проводит чуть ли не больше всего времени, началась огромная стройка масштабных комплексов. Кто владеет этой недвижимостью, кто её оплачивает и кто занимается её строительством — все эти данные не разглашаются, а за работами вполне официально наблюдает Федеральная служба охраны.

Сейчас строительство уже подходит к концу, и обнаружившие его журналисты издания «МБХ Медиа» оценивают его общую стоимость примерно в 97,7 миллиарда рублей по рыночным расценкам. При этом общая площадь занятых под комплекс участков составляет 2,1 миллиона квадратных метров. Эти цифры были получены исходя из примерного анализа структуры зданий, места и ведущихся работ, никаких юридических документов издание не приводит.

По информации «МБХ Медиа», которые поговорили с бывшими строителями и другими лицами, связанными с проектом, на территории неподалеку от «Ново-Огарева» уже построили 60-метровый мост через реку (более 180 млн рублей), шестиэтажный лечебно-оздоровительный комплекс площадью как минимум в 16 800 квадратных метров (3,4 млрд рублей), четырехэтажный гостиничный комплекс площадью 9 600 квадратных метров (2 млрд рублей), гостевой коттедж в два этажа площадью 4 тысячи квадратных метров (800 млн рублей) и пятиэтажный спортивный комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров (6 млрд рублей). Стоимость поля рядом оценили в 92,2 млрд рублей.