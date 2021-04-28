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В Генпрокуратуре рассказали о жалобе России на Украину в ЕСПЧ

Это первый случай, когда РФ обращается в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другую страну

Фото: Global Look Press

Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против Украины по событиям 2014 года и после. 

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«22 июля 2021 года Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – сказано в сообщении.

Жалоба связана с событиями, последовавшим за сменой власти на Украине в феврале 2014 года, в частности, в Одессе и на Донбассе. Отмечается «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ», преследования журналистов, политиков и обычных граждан; упоминается «политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы» и притеснения в отношении российского бизнеса. Помимо этого, речь идет о водной блокаде Крыма украинскими властями и нападениях на диппредставительства РФ на Украине.

Отдельным пунктом указывается «крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек – всех пассажиров и членов экипажа».

В надзорном ведомстве отмечают, что таким образом надеются привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности».

Это первый случай, когда Россия обращается в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другую страну.

По словам постоянного представителя РФ в Совете Европы посла Ивана Солтановского, межгосударственная жалоба направлена вследствие «очевидной неспособности украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям Киевом прав человека, собственной конституции и обязательств по международному праву», передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва руководствуется «интересами европейского публичного порядка и защиты ценностей Совета Европы».

Ранее широкий резонанс получила история с обращением в Европейский суд по правам человека однополых пар, которые пожаловались на отсутствие в России возможности вступления в брак и другие виды гражданских партнерств для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. ЕСПЧ признал, что Россия нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал признать однополые союзы. В Госдуме заявили, что РФ не будет выполнять это решение и назвали позицию ЕСПЧ «циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов» России.

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