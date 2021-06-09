Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить однополые союзы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию разрешить однополые союзы. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на основателя движения московского гей-прайда Николай Алексеев.

Как рассказал Алексеев, решение было вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступления в брак и другие виды гражданских партнерств.

«Если государство хочет соответствовать своим международным обязательствам, то в решении четко говорится, что государство должно на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак», — заявил Алексеев.

В 2009 году Ирина Федотова и Ирина Шипитько пришли в Тверской ЗАГС Москвы и попытались зарегистрировать брак, а когда им было отказано, сначала обратились в российские суды, а затем в ЕСПЧ.

По словам Алексеева, вопрос признания однополых браков был отвергнут ЕСПЧ сразу же, так как суд не признает обязательство государств на регистрацию однополых браков. В Страсбурге ждут, когда 75% или 80% стран ЕС узаконят такие браки.

Но, как отмечается, по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы. Поэтому, согласно пресс-релизу суда, Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

«Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму. Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, суд постановил, что доступ к правам меньшинства не может зависеть от согласия большинства», — говорится в решении ЕСПЧ.