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Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить однополые союзы

Россия должна признать право однополых пар на альтернативные союзы, которые предполагают такие же права, как и у всех

Фото: Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию разрешить однополые союзы. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на основателя движения московского гей-прайда Николай Алексеев.

Как рассказал Алексеев, решение было вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступления в брак и другие виды гражданских партнерств. 

«Если государство хочет соответствовать своим международным обязательствам, то в решении четко говорится, что государство должно на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак», — заявил Алексеев.

В 2009 году Ирина Федотова и Ирина Шипитько пришли в Тверской ЗАГС Москвы и попытались зарегистрировать брак, а когда им было отказано, сначала обратились в российские суды, а затем в ЕСПЧ. 

По словам Алексеева, вопрос признания однополых браков был отвергнут ЕСПЧ сразу же, так как суд не признает обязательство государств на регистрацию однополых браков. В Страсбурге ждут, когда 75% или 80% стран ЕС узаконят такие браки. 

Но, как отмечается, по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы. Поэтому, согласно пресс-релизу суда, Россия нарушила статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни. 

«Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму. Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, суд постановил, что доступ к правам меньшинства не может зависеть от согласия большинства», — говорится в решении ЕСПЧ.

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