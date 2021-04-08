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В Госдуме заявили, что Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по однополым союзам

Совет Госдумы ответил Европейскому суду по правам человека, призвавшего Россию разрешить однополые союзы

Фото: АГН "Москва"

Совет Госдумы принял официальное заявление в связи с рекомендациями ЕСПЧ, который призвал Россию обеспечить официальное признание однополых союзов.

«13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», – цитирует «Парламентская газета» спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, позиция ЕСПЧ является «циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов» России.

Он подчеркнул, что депутаты руководствуются интересами граждан России и «категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Напомним, на этой неделе ЕСПЧ признал, что Россия нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал признать однополые союзы. Решение было вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступления в брак и другие виды гражданских партнерств.

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